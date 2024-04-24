Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 года.

Милитарная инициатива "Стальной Фронт Рината Ахметова" присоединилась к строительству уже 55 взводных опорных пунктов общей протяженностью более 80 км на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях боевых действий.

Строительство защитных фортификационных сооружений первой и второй линии обороны активизировалось в декабре 2023 года в координации с Министерством обороны Украины и взаимодействии с инженерными войсками, сообщила пресс-служба "Метинвеста".

В режиме 24/7 специалисты компаний, входящих в SCM, в рамках инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" работали над созданием фортификаций, которые станут дополнительной защитой для сотен тысяч горожан и украинских воинов в Донецкой и Запорожской областях. К возведению защитных сооружений привлечено до сотни специалистов компаний – водителей, операторов кранов и экскаваторов, а также до 25 единиц разнопрофильной спецтехники одновременно – экскаваторы, автокраны, крупногабаритные грузовики.

Кроме привлечения техники и сотрудников, представители "Стального Фронта" проводили земляные работы, предоставляли строительные материалы, древесину, гидробарьер и другие материалы.

При создании взводных опорных пунктов активно использовались стальные "крыивки" – собственная разработка "Метинвеста" из волнистой стали, которая монтируется под землю и защищает от обстрелов. Всего весной на указанных участках фронта установили 43 мобильных стальных бункера.

"С первых дней полномасштабного вторжения "Стальной Фронт Рината Ахметова" присоединился к возведению фортификационных сооружений вблизи линии фронта. В прошлом году нам, "Метинвесту", пришлось активизировать работу, ведь враг не оставляет попыток прорвать украинскую оборону. "Стальной Фронт" считает необходимым мобилизовать все возможные ресурсы на строительство фортификационных сооружений, которые помогут остановить агрессора и защитят жизни сотен тысяч мирных жителей Донецкой и Запорожской областей. Мы стоим бок о бок с ВСУ, чтобы отстаивать свое право жить и работать на свободной украинской земле", – отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко, принимавший активное участие в строительстве.

Возведение фортификаций будет продолжаться. Сейчас самые активные работы круглосуточно проводятся на Донецком направлении совместно с Донецкой областной военно-гражданской администрацией, а на Кураховском направлении – совместно с компанией ДТЭК.

Всего с начала полномасштабной войны предприятия SCM в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова" направили на поддержку ВСУ и мирных жителей более 8 млрд грн и стали крупнейшими донорами Вооруженных сил Украины среди частных компаний в Украине.