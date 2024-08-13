По мнению Костенко, нужно обращать внимание на качество личного состава.

Народный депутат, полковник СБУ Романом Костенко считает, что пункты по мотивации для вступления в ВСУ, которые были приняты в законе о мобилизации, плохо работают.

"Но если говорить в целом о законе, он улучшил мобилизацию. У нас был провал мобилизации, начиная с лета 2023 года. Мы тогда провалили контрнаступление, были замены военкомов. И я скажу, что в декабре месяце нам докладывали, что у нас было менее 10 тысяч мобилизованных в месяц. При том, какие мы несли санитарные потери, казалось, что это финиш", - сказал он в интервью УП.

По его словам, потом разными методами власть смогла поднять это количество.

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"Когда закон был принят, сразу был скачок. Мы набрали в мае больше, чем за последние несколько месяцев вместе взятых. Сейчас, в принципе, этот темп удерживается. Есть, конечно, где-то перегибы на местах тех самых ТЦК", - заявил нардеп.

По его мнению, нужно обращать внимание на качество личного состава.

"Часто у нас бывает такое, что ТЦК гонятся за цифрами: тебе сказали 10 должно быть в день, ты пошел, наловил и отправил их в учебный центр. А в результате - тот наркоман, тот больной, у того какие-то другие проблемы. Эти люди приходят в учебный центр, а потом приезжают люди из воинских частей и просто их не берут. И они сидят в этих учебных центрах, получают заработную плату, а уволить их нельзя. Этот вопрос проблемный, что, гонясь за показателями, набирают некачественный личный состав. А потом у нас как бы армия увеличивается, а качества личного состава нет", - пояснил Костенко.

Он убежден, что у нас сейчас миллионная армия в большой стране и этого недостаточно, потому что "мы воюем одним миллионом личного состава против такой большой страны, как Российская Федерация".

"Армия должна быть больше... Деньги - это вопрос к власти. Нужно честно говорить с людьми, есть ли у нас эти средства, можем ли мы дальше платить, не можем...А если у нас завтра вообще не будет средств? Что, мы разойдемся по домам? Нация у нас мобилизована не за средства, не за зарплаты, хотя они очень важны. Верховный главнокомандующий должен выйти и честно сказать, если завтра страна не сможет вам платить 100 тысяч, мы же не разойдемся? Я надеюсь, что этого не произойдет, но должна быть честная коммуникация с бойцами", - заявил нардеп.

Костенко напомнил, что сейчас пытаются повысить налоги для того, чтобы этого не было.

"Да, мы должны платить за нашу армию, за защиту. Но не надо создавать условия для того, чтобы людям казалось, что если завтра не заплатят, ребята разойдутся по домам. Такого точно не будет", - заверил он.

Нардеп утверждает, что у нас действительно есть проблема того, что категория людей, которая сейчас призывается в армию, достаточно возрастная.

"Я сам в армии с 17 лет и скажу так: мы не говорим о 18, но я считаю, что у нас должен быть призывной возраст от 20 лет до 50. Все, что дальше, могут мобилизоваться по собственному желанию, но не в боевые подразделения. Если мы хотим нормально обеспечивать боевые части, чтобы люди шли здоровые и могли выполнять боевые задачи, это должен быть возрастной диапазон 20-50 лет", - добавил Костенко.

Каким должен быть мобилизационный возраст в Украине - мнение экспертов

Оптимальный возраст бойца ВСУ составляет 25-35 лет. Такое мнение высказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

"По моему мнению, оптимальный возраст именно бойца - это 25-35 лет. Среднее - 30. Это человек, который уже, с одной стороны, психологически взрослый, к сожалению, в отличие от нынешних 18 и 20-летних. Но в то же время это человек, который еще физически здоров, в отличие от 40, 45 и тем более 50-летних", - пояснил он.

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