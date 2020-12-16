Больше всего украинцы не доверяют Владимиру Путину - 72,45%.

Среди мировых лидеров украинцы больше всего доверяют федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено во время дискуссии «дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества» в Киеве.

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Так, Меркель является лидером общественных симпатий в Украине: почти 60% респондентов сказали, что скорее или полностью доверяют канцлеру Германии (не доверяют – 24,13%). В первую тройку вошли также президент Польши Анджей Дуда (ему доверяют 48,37% украинцев, не доверяют - 22,05%) и президент Франции Эммануэль Макрон (доверяют 42,43%, не доверяют - 33,46%).

О доверии Александру Лукашенко заявили 37,8% опрошенных украинцев, не доверяют ему - 48,28%.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверие выразили 36,75% участников социологического исследования, недоверие - 24,43%

Избранному президенту США Джо Байдену доверяют 30,77% украинцев, не доверяют - 24,19%; действующему президенту США Дональду Трампу - 28,89% доверяют и 50,37% не доверяют; президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доверяют 26,78% украинцев, не доверяют - 26,68%; председателю КНР Си Цзиньпину - 18,81% и 22,22% соответственно.

Наибольшее недоверие среди опрошенных имеет президент РФ Владимир Путин – 72,45% украинцев ему не доверяют, а доверяют - лишь 14,15%.

Как проводился опрос

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens методом CAPI (личные интервью дома у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews).

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования изъята Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.

Опрос проводился 6 – 19 ноября 2020 года.

Результаты других опросов украинцев:

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Автор: Константин Гончаров