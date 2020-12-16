Украинцы больше всего доверяют Ангеле Меркель / фото REUTERS

Среди мировых лидеров украинцы больше всего доверяют федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое было представлено во время дискуссии «дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества» в Киеве.

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Так, Меркель является лидером общественных симпатий в Украине: почти 60% респондентов сказали, что скорее или полностью доверяют канцлеру Германии (не доверяют – 24,13%). В первую тройку вошли также президент Польши Анджей Дуда (ему доверяют 48,37% украинцев, не доверяют - 22,05%) и президент Франции Эммануэль Макрон (доверяют 42,43%, не доверяют - 33,46%).

О доверии Александру Лукашенко заявили 37,8% опрошенных украинцев, не доверяют ему - 48,28%.

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону доверие выразили 36,75% участников социологического исследования, недоверие - 24,43%

Избранному президенту США Джо Байдену доверяют 30,77% украинцев, не доверяют - 24,19%; действующему президенту США Дональду Трампу - 28,89% доверяют и 50,37% не доверяют; президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану доверяют 26,78% украинцев, не доверяют - 26,68%; председателю КНР Си Цзиньпину - 18,81% и 22,22% соответственно.

Наибольшее недоверие среди опрошенных имеет президент РФ Владимир Путин – 72,45% украинцев ему не доверяют, а доверяют - лишь 14,15%.

Как проводился опрос

  • Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился исследовательским агентством Info Sapiens методом CAPI (личные интервью дома у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews).
  • Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования изъята Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%.
  • Опрос проводился 6 – 19 ноября 2020 года.

Результаты других опросов украинцев:

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Автор: Константин Гончаров