Сообщается, что огонь возник в Киевском районе Харькова.

Вечером 10 марта спасатели ГСЧС в городе Харьков отправились на тушение пожара в Пятихатках Киевского района Харькова.

Сообщается, что горели шесть комнат общежития на пятом этаже. Всего огонь охватил площадь около ста квадратных метров.

По предварительной информации спасателей, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. Информация обновляется.

В Telegram спасатели Харькова опубликовали кадры с места устранения возгорания.

Напомним, на Донетчине россияне перебили газопровод высокого давления, образовался пожар. 10 марта около Светлодарска (Бахмутский район, Донецкая область) россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить.

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