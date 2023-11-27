Ранее, напомнил Евгений Магда, и дочь прокурора Костина "страдала по родине где-то на Лазурном берегу".

В США из Украины выехал сын главы Офиса генерального прокурора Андрея Костина. Ранее было известно лишь о его дочери, проживающей в ЕС.

"В Израиле в рядах ЦАХАЛ находится столько детей чиновников, что из них можно сформировать отдельное подразделение. У нас с этим хуже. Найти VIP-сыновей проще не в рядах ВСУ, а в соцсетях. Например, сын генерального прокурора засветился в Нью-Йорке, причем не в том, что в Донецкой области, а в том, что за Атлантическим океаном", — написал политолог Евгений Магда в Facebook.

По его мнению, это "некрасиво в условиях войны". В частности, на фоне необходимости дальнейшей мобилизации в Украине, ведь бойцы истощены и вынуждены воевать даже после ранений.

Видео дня

"Политическая ответственность в условиях войны должна подкрепляться моральными качествами, и когда генеральный прокурор прячет за границей своих детей (думаю, что он не один), то его действия должны находиться в сфере постоянного внимания, учитывая, что эта должность при президентстве Зеленского порой напоминает катапульту", — говорится в заметке.

Ранее, напомнил Магда, и дочь прокурора Костина "страдала по родине где-то на Лазурном берегу".

Как сообщалось, летом 2023 года Анастасия Костина попала в скандал. Девушка в своем профили в Инстаграм опубликовала сторис с подписью "За*балла эта эта Шотландия, Финляндия. Хочу домой в Монако". Впоследствии она извинилась за свои слова, заверила, что живет с парнем в Финляндии, не владеет недвижимостью за пределами Украины и якобы занимается волонтерской помощью своей стране.