Женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома.

В Киеве полицейские составили админпротокол о невыполнении родительских обязанностей на женщину, которая оставила сына на отца. Мальчик ушел из дома и потерялся.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Полицейский заметил мальчика, который гулял в вестибюле на станции метро "Дорогожичи" без сопровождения взрослых. Правоохранители разыскали родителей ребенка.

"Мы выяснили, что женщина оставила сына с младшей дочерью и с отцом дома, а сама ушла по делам. Мальчик самостоятельно вышел из квартиры и пошел ее искать. Стражи порядка вернули мальчика маме, сейчас с ним все хорошо", - рассказал полицейский управления полиции в метрополитене Иван Павлюк.

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В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины Об административных правонарушениях.

Новость вызвала возмущение пользователей соцсетей, ведь полиция составила админпротокол на мать, которая пошла по делам, а не на отца, который не досмотрел за ребенком.

В комментарии "Украинской правде. Жизнь" в отделе коммуникации полиции Киева рассказали, что ответственность понесла мать, ведь именно она пришла забрать сына.

"Почему составили именно на маму? Потому что мама пришла. Если бы пришел папа, то на папу бы составили протокол", – рассказала сотрудница отдела коммуникации полиции Киева Наталья Керницкая.

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Автор: Людмила Жерновская