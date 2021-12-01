В РФ военных Южного военного округа перебросили в районы общевойсковых полигонов.

На полигоны юга России в рамках подготовки к зимним "военным учениям" перебросили свыше 10 тысяч военных из Южного военного округа российской армии.

Военные переброшены в районы общевойсковых полигонов, пишет ТАСС со ссылкой на сведения пресс-службы ЮВО.

По ее данным, этой зимой впервые начались учебные занятия на новом ингушетском полигоне Нестеровский, а также на полигоне Даниловский в Волгоградской области (регион находится недалеко от захваченного боевиками Луганска).

Читайте такжеРоссия решила отправить на границу с Украиной новейшие тяжелые огнеметные системы"Более 10 тыс. военнослужащих в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений ЮВО совершили марши в районы общевойсковых полигонов. В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО…", – отмечается в материале.

Ранее американское издание The Washington Post писало, что Россия увеличила количество войск возле границы Украины.

Потом глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российская сторона перебросила к границе украинского государства 92 тысячи военных и готовится к вторжению в конце января – начале февраля следующего года.

После этого министр обороны Алексей Резников говорил, что не верит в масштабное вторжение России в Украину.

Автор: Екатерина Присяжнюк