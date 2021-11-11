Свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий или ниже среднего.

Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее, четверть - планирют свою жизнь на несколько лет вперед.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного в течение 4-9 ноября Социологической группой "Рейтинг", которые опубликованы на их сайте.

"Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее. Четверть планирует свою жизнь на несколько лет вперед, около 15% - на полгода или год, 13% - на несколько месяцев. Строить планы на будущее легче молодежи, более обеспеченным и жителям столицы", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что для 55% населения основной источник дохода - зарплата, для 30% - пенсия. Еще 13% получают доход от бизнеса, 6% - социальные выплаты.

Читайте также"Украинцев изнасиловали русским языком": Ницой рассказала, почему в Украине появился суржик"Свой текущий уровень дохода большинство оценили как низкий (36%) или ниже среднего (36%). Как средний - 31%. Лишь 8% оценили свой доход выше среднего или как высокий", - констатировали социологи.

При этом четверть опрошенных отметили, что их удовлетворил бы ежемесячный доход до 10 тыс. грн.

В то же время столько же (22%) ответили, что предпочитают доход более 30 тыс. грн в месяц.

Остальные озвучили промежуточные суммы: 14% - назвали 11-15 тыс., 18% - 16-20 тыс., 8% - 21-25 тыс., 11% - 26-30 тыс. грн.

Авторы исследования отметили, что чем ниже доход, тем меньшую сумму опрошенные называют желаемой.

"Заметно меньший желаемый доход называли женщины. В частности, самые низкие запросы у старших женщин - из них большинство устроила бы сумма до 10 тысяч. А самые высокие запросы к заработку у мужчин среднего и младшего возраста, а также у жителей столицы", - говорится в результатах опроса.

*** Аудитория - население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность - 5 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге.

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Автор: Таня Поляковская