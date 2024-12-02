Военным, которые вернутся из СОЧ до этой даты, возобновят все социальные гарантии.

Военнослужащие, которые добровольно вернутся на службу до 1 января 2025 года после самовольного оставления части (СОЧ), будут восстановлены со всеми социальными гарантиями.

Об этом рассказала советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона "Единые новости".

Она отметила, что восстановление со всеми социальными гарантиями касается только военнослужащих, которые впервые самовольно оставили часть или дезертировали.

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"Их ждут в их воинских частях и полностью восстановят на службе", - подчеркнула Сапьян.

По ее словам, принятым парламентом Украины законом предусмотрено создать возможность для военнослужащих, которые совершили СОЧ, вернуться до 1 января 2025 года в части и продолжить службу "без угрызений совести и без конфликта с законодательством". Она добавила, что был разработан специальный алгоритм, чтобы военные в ближайший месяц вернулись на службу для защиты Украины, а не несли уголовную ответственность.

Сапьян поделилась, что руководитель воинской части не позднее трех суток со дня прибытия военнослужащего в воинскую часть или места прохождения службы должен продлить контракт, восстановить полную выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Также такому военнослужащему возобновляются все льготы, предусмотренные государством.

По словам советника по коммуникациям ГБР, командир должен уведомить орган досудебного расследования и военную службу правопорядка о том, что действие военного контракта и служба военнослужащего продолжаются.

"Соответственно это дает гарантию того, что уголовное преследование, крииинальное производство, которое было начато в отношении военнослужащего приостанавливается и автоматически начинается процедура закрытия такого уголовного производства. Если такое не случается до 1 января 2025 года, то уголовное производство завершается, как правило, приговором. За СОЧ или за дезертирство законами Украины предусмотрено лишение свободы до десяти лет", - сказала Сапьян.

Она отметила, что до 1 января воинские части "с радостью примут своих побратимов обратно на службу", если они впервые совершили СОЧ.

СОЧ в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении на службу после первого самовольного оставления части или дезертирства. Речь идет о Законе о внесении изменения в часть вторую статьи 24 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

По данным Associated Press, количество дезертиров в Силах обороны насчитывает десятки тысяч людей, в частности, целые подразделения покидают свои посты, оставляя оборонительные рубежи уязвимыми и ускоряя территориальные потери. Также некоторые военные уходят в отпуск по медицинским показаниям и не возвращаются.

Как пишут журналисты, по данным украинской прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России более 100 000 солдат были обвинены в дезертирстве. При этом почти половина из них ушла в самоволку только за последний год.

Кроме того, юрист и командир взвода в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко Леонид Маслов считает, что в украинской армии случаи дезертирства увеличились, прежде всего из-за плохого командования.

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