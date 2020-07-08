«Сніданок з 1+1» презентует документальный фильм «Карантин. Інше життя», созданный вместе с сотнями украинцев во время самоизоляции

В течение этой недели «Сніданок з 1+1» покажет фильм о жизни украинцев во время карантина

На этой неделе, 8, 9 и 10 июля, «Сніданок з 1+1» презентует в прямом эфире результаты спецпроекта «Карантин. Інше життя» и покажет документальный фильм об историческом для Украины периоде карантина и самоизоляции, созданный вместе с сотнями зрителей.

В начале введения в Украине карантина команда «Сніданку з 1+1» начала спецпроект «Карантин. Інше життя» и призвала украинцев присылать свои видеоистории о жизни в условиях самоизоляции. Ведущим спецпроекта стал Егор Гордеев, который каждую пятницу в эфире утреннего шоу задавал зрителям вопрос об особенностях их жизни на карантине.

В течение двух месяцев в проект включились сотни украинцев, которые сняли и прислали «Сніданку» свои уникальные жизненные истории. По словам Егора Гордеева, проект для всех стал смелым экспериментом, ведь это была попытка зафиксировать процесс изменения сознания людей во время самоизоляции.

«В фильме вы увидите результат нашей совместной работы со всеми украинцами. Мы вместе проводили наш карантин - неделя за неделей, день за днем ​​фиксировали видоизменения себя и пространства вокруг. Мы делали это для того, чтобы каждый мог сделать свои выводы из этой истории. Что-то в фильме может показаться смешным или странным, а что-то - слишком серьезным. Но это процесс нашего видоизменения - и важно не бояться смотреть причинам этих изменений в глаза», - рассказывает ведущий проекта.

В фильме собраны искренние истории как взрослых, так и детей о том, что было самым тяжелым для всех в начале карантина, как они проводили свободное время, какие плюсы и минусы самоизоляции каждый нашел для себя.

В течение проекта команда «Сніданку з 1+1» пересмотрела тысячи видео, часть из которых вошла в документальный фильм. Егор Гордеев признается, что больше всего его поразила семья из Черновцов, которая посылала креативные видео в виде небольших театральных постановок.

«Я очень хорошо запомнил несколько видео из Черновцов, где отец семейства, между прочим, признался в том, что до карантина он мало времени проводил с семьей. Он присылал нам видео с ответом на каждый вопрос в виде интересной сценки с детьми и женой. То есть, в этом процессе были задействованы все члены семьи. Очень трогательно, когда ты понимаешь, какими отношения в семье были "до" и стали "после". И это видоизменение было так трогательно показано. В приятном шоке был как отец, так и вся его семья. Конечно, эта милая история вошла в фильм», - делится ведущий проекта.

Присоединились к созданию фильма и украинские звезды, среди которых Дмитрий Комаров, Сергей Бабкин, Маричка Падалко, Александр Преподобный, Неля Шовкопляс, Алена Алена, Валентина Хамайко, Святослав Гринчук, Лидия Таран, а также популярные блогеры Дима Варварук Би Мама, Марта Летнянчин и другие.

«Также меня поразил Дмитрий Комаров. Хотя я его достаточно давно знаю, и прекрасно понимаю, что для него карантин - это совершенно стрессовая ситуация. Он человек, который просто не может быть ограниченным в пространстве. Для него путешествия и проект "Мир наизнанку" - это и работа, и смысл жизни, и внутренняя психофизика. А во время карантина я увидел его растерянность. Он не понимал, чего ждать дальше. Я думаю, просматривая свои видео сейчас в фильме, Дмитрий сам заметит, как он изменилс», - продолжает рассказывать Егор.

Первую часть фильма зрители «Сніданку з 1+1» увидели уже сегодня, 8 июля.

Над документальным фильмом работала команда «Сніданку з 1+1»: автором и редактором проекта стала журналистка Алена Квитка, а режиссером - автор популярных промо-роликов утреннего шоу - Татьяна Алферова.

Напомним, что «Карантин. Інше життя» стал уже вторым документальным фильмом от создателей «Сніданку з 1+1». Первой работой была документальная лента к 50-летию известного украинского музыканта Кузьмы «С днем ​​рождения, чувак!».

Смотрите финал проекта «Карантин. Інше життя» в течение этой недели в утреннем шоу «Сніданок з 1+1».

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