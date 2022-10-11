Ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая публично назвала Маймана мошенником и сообщила, что правоохранительные органы прорабатывают проблему.

В начале сентября силами спецназа Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины был задержан командир добровольческого батальона теробороны Михаил Майман (он же Михаил Помогайло).

Как напоминают "Факты", тогда же стало известно, что задержание связано с обвинением по статье 262 ("Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества", наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). Следствие продолжается до сих пор.

По данным сайта "Чесно", Михаил Майман — украинский военный, ветеран АТО/ООС, командир добровольческого формирования № 14 территориальной общины Киева "Архангела Михаила". Себя Майман позиционирует как ветерана АТО и волонтера.

"Факты" пишут, что в 2013 году Маймана задерживала милиция — он подозревался в незаконной торговле автомобильными шинами, что позже сам подтвердил в эфире Scrypin.ua. Тогда Михаил Маймаи носил фамилию Помагайло, но позже взял фамилию жены.

Издание "Факты" напоминает, что в 2015 году Майман присоединился к Радикальной партии Олега Ляшко и пробовал баллотироваться в депутаты Васильковского районного совета. Во время службы на Донбассе в 2014-2016 годах Майман был заместителем командира батальона "Святая Мария" в Мариуполе и Бахмуте (Артемовске). Возможно, именно тогда, как пишут СМИ, он познакомился с одиозным предателем Украины Ильей Кивой, который на то время был первым заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина. По сообщениям СМИ, Кива и Майман довольно тесно общались, пока между ними в январе 2020 года не произошла драка в киевском ресторане "Моссо".

По словам самого Маймана, в начале 2022 года он участвовал в битве за Киев — возглавляемый им батальон Архангела Михаила якобы освобождал населенные пункты близ Макарова на Киевщине.

"На сегодня известно, что батальон не входит в состав ТРО и его бойцы не имеют права носить оружие", - пишут "Факты".

Также СМИ писали, что Майман якобы собрал по меньшей мере 1,3 миллиона долларов донатов и летом его уже задерживало СБУ по подозрению в торговле оружием. В конце концов народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая публично назвала Маймана мошенником и сообщила, что правоохранительные органы прорабатывают проблему.

"Надеемся, в ближайшее время общество получит компетентные заключения соответствующих органов для понимания, кто же такой на самом деле Михаил Майман", - подытожили журналисты "Фактов".