В начале карантина премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что из-за рубежа вернулись около 2 млн трудовых мигрантов.

Журналисты перечислили риски, которые несет работа за рубежом для соискателей. Так, они могут стать жертвами мошенников, оставшись без медстрахования, без помощи и даже без выплаты зарплаты.

Об этом говорится в материале "24 канала".

Как отмечают эксперты, уровень зарплат на работных специальностях в Украине ниже, чем в Европе, но эта разница постепенно исчезает.

Эксперт по международному трудоустройству Руслана Бровчук объяснила негативный опыт трудоустройства за границей: украинцы не всегда тщательно изучают законодательные моменты и обращаются к сомнительным посредническим компаниям.

По словам Бровчук, людей заманивают лучшими зарплатами, а на практике получается, что они работают нелегально и не могут обратиться за защитой. Читайте такжеЖурналисты рассказали, как украинские заробитчане с COVID-19 остаются без медицинской помощи в Европе

Как говорится в материале, есть ряд стран ЕС, которые более лояльны к украинским заробитчанам, как, например Чехия и Польша. Но нужно выполнить правильную процедуру, подготовить и заполнить все необходимые документы и найти надежную компанию.

Например, в Польше с 1 января 2021 года увеличилась минимальная заработная плата до 2800 злотых (около 21 тысячи гривен). Если работник имеет договор почасовой, то его часовая ставка начинается с 13 злотых. То есть это минимум, отмечают эксперты.

И, как свидетельствуют данные рекрутинговых порталов, спрос на рабочие специальности вырос и в Украине - популярными специалистами считаются на сегодня водители, продавцы, грузчики.

По данным аналитиков grc.ua, вакансии перекрывают потребность на 46%.

ТОП-10 рабочих специалистов и средняя зарплата, которую им предлагают: данные аналитиков OLX Работа

Водитель - 19 тыс. грн;

Продавец - 9,5 тыс. грн;

Грузчик - 10 тыс. 250 грн;

Охранник - 10,5 тыс. грн;

Слесарь - 15 тыс. грн;

Курьер - 13,5 тыс. грн;

Повар - 10 тыс. 250 грн;

Швея - 11 тыс. грн;

Уборщик - 6 тыс. грн;

Разнороб - 11 тыс. грн.

Сколько украинцев работают за рубежом

Так, в 2017 году общий объем трудовой миграции составил менее 2 млн человек, но, начиная с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 млн граждан. Об этом свидетельствуют данные VoxUkraine.

В свою очередь, компания OLX представила данные опроса о влиянии пандемии коронавируса на работу украинцев за рубежом: так, пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии отказались от работы за рубежом. Среди весомых причин такого решения 40% опрошенных назвали уменьшение оплаты труда.

Напомним, в начале карантина премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что из-за рубежа вернулись примерно 2 млн трудовых мигрантов.

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Автор: УНИАН