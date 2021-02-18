Журналисты перечислили риски, которые несет работа за рубежом для соискателей. Так, они могут стать жертвами мошенников, оставшись без медстрахования, без помощи и даже без выплаты зарплаты.
Об этом говорится в материале "24 канала".
Как отмечают эксперты, уровень зарплат на работных специальностях в Украине ниже, чем в Европе, но эта разница постепенно исчезает.
Эксперт по международному трудоустройству Руслана Бровчук объяснила негативный опыт трудоустройства за границей: украинцы не всегда тщательно изучают законодательные моменты и обращаются к сомнительным посредническим компаниям.
По словам Бровчук, людей заманивают лучшими зарплатами, а на практике получается, что они работают нелегально и не могут обратиться за защитой. Читайте такжеЖурналисты рассказали, как украинские заробитчане с COVID-19 остаются без медицинской помощи в Европе
Как говорится в материале, есть ряд стран ЕС, которые более лояльны к украинским заробитчанам, как, например Чехия и Польша. Но нужно выполнить правильную процедуру, подготовить и заполнить все необходимые документы и найти надежную компанию.
Например, в Польше с 1 января 2021 года увеличилась минимальная заработная плата до 2800 злотых (около 21 тысячи гривен). Если работник имеет договор почасовой, то его часовая ставка начинается с 13 злотых. То есть это минимум, отмечают эксперты.
И, как свидетельствуют данные рекрутинговых порталов, спрос на рабочие специальности вырос и в Украине - популярными специалистами считаются на сегодня водители, продавцы, грузчики.
По данным аналитиков grc.ua, вакансии перекрывают потребность на 46%.
ТОП-10 рабочих специалистов и средняя зарплата, которую им предлагают: данные аналитиков OLX Работа
Водитель - 19 тыс. грн;
Продавец - 9,5 тыс. грн;
Грузчик - 10 тыс. 250 грн;
Охранник - 10,5 тыс. грн;
Слесарь - 15 тыс. грн;
Курьер - 13,5 тыс. грн;
Повар - 10 тыс. 250 грн;
Швея - 11 тыс. грн;
Уборщик - 6 тыс. грн;
Разнороб - 11 тыс. грн.
Сколько украинцев работают за рубежом
Так, в 2017 году общий объем трудовой миграции составил менее 2 млн человек, но, начиная с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 млн граждан. Об этом свидетельствуют данные VoxUkraine.
В свою очередь, компания OLX представила данные опроса о влиянии пандемии коронавируса на работу украинцев за рубежом: так, пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии отказались от работы за рубежом. Среди весомых причин такого решения 40% опрошенных назвали уменьшение оплаты труда.
Напомним, в начале карантина премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что из-за рубежа вернулись примерно 2 млн трудовых мигрантов.
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