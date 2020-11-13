Сестра Островской рассказала, что во время операции врачи случайно отрезали сосуд.

В Киеве через месяц после плановой операции в известной частной клинике умерла молодая жена экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили Анастасия Островская.

Ее сестра Вероника в Facebook сообщила, что Анастасия отправилась на операцию по удалению камней из желчного в одну из известных клиник столицы. Об этом пишет "Обозреватель".Читайте такжеВсплыли жуткие подробности смерти 35-летней жены экс-министра здравоохранения

Сестра Островской рассказала, что во время операции врачи случайно отрезали сосуд, который питал печень, операция, которая должна была длиться 40 минут, продолжалась 5 часов, потому что останавливали кровь. Потом была реабилитация неделю, затем еще одна операция из-за неправильно поставленных дренажей. А через неделю началось кровотечение, снова была назначена операция.

"На второй день в клинике сделали четвертую операцию, которая стала последней. После этого они решили не выводить ее из наркотического сна и не приостанавливать реанимационных действий", – написала сестра Вероника.

"Я приехала в больницу без звонка, интуитивно, но они 5 минут как отключили ее от всех аппаратов. В течение всего лечения хирурги говорили, что делают все возможное", - добавила родственница умершей.

Как выяснили журналисты "Обозревателя", по стечению обстоятельств директор клиники является хорошим знакомым семьи.

Что ранее сообщалось о смерти жены Квиташвили

Квиташвили рассказал, что его жена Анастасия Островская умерла 8 ноября.

В комментарии журналистам он ранее не смог подтвердить врачебную ошибку. "Нет, мы пока ничего не можем подтвердить, нужно вскрытие. Я ничего пока не могу подтвердить. Вообще на эту тему мне очень тяжело...",- ответил он.

Квиташвили рассказал, что операцию проводили в частной столичной клинике "Борис". Однако последние два дня она провела в клинике "Добробут".

Напомним, Александр Мерабович Квиташвили, родившийся 15 ноября 1970 года в Тбилиси, - грузинский и украинский государственный деятель. Министр здравоохранения Украины со 2 декабря 2014 года по 14 апреля 2016 года. Министр здравоохранения, труда и социальных дел Грузии с 31 января 2008 по 31 января 2010.

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Автор: Ольга Робейко