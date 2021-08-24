Вечером в Киеве состоится праздничный концерт / фото - REUTERS

24 августа, в честь 30-летия Независимости Украины в Киеве состоялся парад. Украинцы плакали от гордости за свою Родину, чтили погибших воинов, приветствовали колонны защитников и любовались военной техникой, которая помогает нашим бойцам стоять на страже безопасности.

В начале парада президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности. После этого он обратился к гражданам и гостям праздничного мероприятия. Поздравить Украину с Днем Независимости приехали делегации и уважаемые гости.

В своей речи, Зеленский потроллил Януковича и не вспомнил Порошенко. А его жена Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотическим видео

Президент предоставил государственные награды по случаю Дня Независимости и посмертно присвоил звание Герой Украины певцу Назарию Яремчуку.  Во время торжественных мероприятий стало известно, что декорации СССР с Аллеи Героев Небесной Сотни требовались для праздничного действа.

День Независимости День Независимости /  © фото REUTERS
Зеленский, День Независимости Зеленский, День Независимости /  © фото REUTERS
Зеленский, День Независимости Зеленский, День Независимости /  © фото REUTERS
Зеленский, День Независимости Зеленский, День Независимости /  © фото REUTERS
Зеленский, День Независимости Зеленский, День Независимости /  © фото REUTERS
День Независимости День Независимости /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS
День Независимости Парад, Шевченко День Независимости Парад, Шевченко /  © фото REUTERS
День Независимости Парад День Независимости Парад /  © фото REUTERS

Читайте такжеВо Львове по случаю Дня Независимости состоялся "Марш непокоренных" (фото)Украинцы и гости страны увидели марш и праздничные колонны воинских подразделений, служебных собак и государственного оркестра. В небе прошла колонна авиации - слезы гордости вызвала легендарная "Мрия" - самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225. Миг-29 и британскими "Тайфунами" воссоздали над Майданом цвета украинского государственного флага.

Сам Зеленский тоже расплакался во время прямой трансляции военного парада. 

Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН
Парад авиации на День Независимости Парад авиации на День Независимости /  © УНИАН

Читайте такжеВ Киеве военный во время репетиции парада под овации сделал предложение любимой: трогательное видеоПарад понравился украинцам. Кроме техники и военных, Украина показала всему миру чуткость, патриотизм и героизм своего народа.

После парада в Раде прошло торжественное заседание ко Дню независимости. Там депутаты поддержали законопроект о большом государственном гербе Украины. Вечером в Киеве состоится праздничный концерт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Днем Независимости.

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Автор: Полина Кузенко