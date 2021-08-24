На Крещатике прошли три колонны: пешая, воздушная и механизированная.

24 августа, в честь 30-летия Независимости Украины в Киеве состоялся парад. Украинцы плакали от гордости за свою Родину, чтили погибших воинов, приветствовали колонны защитников и любовались военной техникой, которая помогает нашим бойцам стоять на страже безопасности.

В начале парада президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности. После этого он обратился к гражданам и гостям праздничного мероприятия. Поздравить Украину с Днем Независимости приехали делегации и уважаемые гости.

В своей речи, Зеленский потроллил Януковича и не вспомнил Порошенко. А его жена Елена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотическим видео.

Президент предоставил государственные награды по случаю Дня Независимости и посмертно присвоил звание Герой Украины певцу Назарию Яремчуку. Во время торжественных мероприятий стало известно, что декорации СССР с Аллеи Героев Небесной Сотни требовались для праздничного действа.

Читайте такжеВо Львове по случаю Дня Независимости состоялся "Марш непокоренных" (фото)Украинцы и гости страны увидели марш и праздничные колонны воинских подразделений, служебных собак и государственного оркестра. В небе прошла колонна авиации - слезы гордости вызвала легендарная "Мрия" - самый мощный в мире транспортный самолет Ан-225. Миг-29 и британскими "Тайфунами" воссоздали над Майданом цвета украинского государственного флага.

Сам Зеленский тоже расплакался во время прямой трансляции военного парада.

Читайте такжеВ Киеве военный во время репетиции парада под овации сделал предложение любимой: трогательное видеоПарад понравился украинцам. Кроме техники и военных, Украина показала всему миру чуткость, патриотизм и героизм своего народа.

После парада в Раде прошло торжественное заседание ко Дню независимости. Там депутаты поддержали законопроект о большом государственном гербе Украины. Вечером в Киеве состоится праздничный концерт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что полярники со станции "Академик Вернадский" поздравили Украину с Днем Независимости.

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Автор: Полина Кузенко