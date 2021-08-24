Президент Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Герой Украины певцу Назарию Яремчуку и наградил орденами певца Вахтанга Кикабидзе и футболиста Андрея Шевченко.
Как передает корреспондент УНИАН, глава государства лично вручал государственные награды на Майдане Независимости во время торжественных мероприятий по случаю 30 годовщины независимости Украины.
В частности, за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкальной культуры, формирования национальной идентичности и многолетнюю творческую деятельность и высокое исполнительское мастерство присвоено звание Герой Украины, с вручением ордена государства певцу, народному артисту Украины Назарию Яремчуку (посмертно). Зеленский вручил награду сыновьям известного певца.
Также орденом князя Ярослава Мудрого 5-й степени награждены актер и певец Вахтанг Кикабидзе и известный футболист и тренер Андрей Шевченко.
Читайте такжеВоенный парад и выступление Зеленского: Украина празднует 30-ю годовщину независимости (трансляция)Кроме того, за весомый личный вклад в развитие Украинского государства, развитие национального образования и системы здравоохранения, достижение высоких спортивных результатов, плодотворную общественную деятельность награжден орденом Свободы президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубку.
Также почетное звание "Заслуженный артист Украины" присвоено певцу и композитору Дмитрию Монатику.
Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черкасской области открыли масштабный арт-объект "Сердце Украины".
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