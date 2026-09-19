Трамп заявил о достижении соглашения относительно судьбы Гренландии

Гренландия, Дания и США рассчитывают, что на следующей неделе смогут подписать соглашение, которое укрепит безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе.

США, Дания и Гренландия договорились о расширении американского военного присутствия в Гренландии и ограничении доступа к нему для "противников" Вашингтона, сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома пояснил, что без письменного согласия США другие государства не смогут размещать в Гренландии военные базы и контингенты, а также осуществлять там "чувствительные инвестиции".

По словам президента США, данная договоренность не имеет срока действия.

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В заявлении правительства Гренландии указывается, что Гренландия, Дания и США рассчитывают, что на следующей неделе смогут подписать соглашение, которое укрепит безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе.

Примечательно, что после подписания соглашение должно пройти необходимые парламентские процедуры, чтобы вступить в силу.

"Радует, что мы приближаемся к заключению соглашения, которое обеспечивает и укрепляет безопасность Гренландии, Королевства Дании, США и западного альянса. Соглашение признает интересы Гренландии и наше место в международном сотрудничестве. Это на пользу всем нам", – заявил глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Также в Дании сделали заявление относительно будущего соглашения.

"Я рада, что есть перспектива заключения хорошего соглашения для Гренландии, Королевства Дании и США. Соглашения, которое укрепляет нашу общую безопасность в Арктике и Североатлантическом регионе, а значит, также благоприятно для НАТО и Европы. И соглашения, которое в то же время признает суверенитет и территориальную целостность Королевства, а также право гренландского народа на самоопределение", – заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Планы Трампа в отношении Гренландии

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп хотел взять под контроль США Гренландию, которая является автономной частью Дании. Трамп объяснял, что полуостров нужен США для целей национальной безопасности. Глава Белого дома считал, что НАТО должно помочь США в этом вопросе. Он не исключил, что если этого не сделать, то полуостровом будут управлять Россия или Китай.

Также мы писали, что телеканал NBC News, ссылаясь на трех человек, знакомых с оценкой затрат, сообщал, что США пришлось бы заплатить от $500 до $700 млрд за идею президента Дональда Трампа купить Гренландию. Примечательно, что сумма в $700 млрд – это более половины годового бюджета Министерства обороны, в котором приоритетом Трампа является национальная безопасность. При этом официальные лица из Дании и Гренландии отвергли утверждение главы Белого дома о том, что США получат полуостров "так или иначе".

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