Какое млекопитающее является самым многочисленным в мире, не считая человека

На Земле насчитывается 5487 видов млекопитающих.

Вероятно, на данный момент люди, которых спросили о секрете долголетия, являются самым многочисленным видом млекопитающих на Земле. В ноябре 2022 года численность населения планеты достигла 8 миллиардов человек. Об этом пишет discoverwildlife.

Отмечается, что это означает прирост на один миллиард всего за 11 лет (отметку в 7 миллиардов мы преодолели в 2011 году).

По прогнозам ООН, для достижения численности в 9 миллиардов потребуется еще около 15 лет (до 2037 года) - это свидетельствует о замедлении общих темпов роста мирового населения.

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Какое млекопитающее является самым многочисленным в мире

Что касается животного мира, то, согласно последним данным, на Земле насчитывается 5487 видов млекопитающих. 40% из них составляют грызуны, и неудивительно, что самым многочисленным видом среди них является серая крыса (Rattus norvegicus).

Интересно, что этот высокоадаптивный грызун отличается способностью к быстрому размножению. Самка серой крысы становится половозрелой в возрасте около трех месяцев и приносит в среднем пять выводков в год, причем в каждом выводке может быть до 12 детенышей.

Близкие показатели численности демонстрирует и домовая мышь (Mus domesticus), что вполне закономерно, ведь история и ареал распространения этих грызунов тесно связаны с человеком.

В число других претендентов на лидерство входят белозубки (род Crocidura): только в Африке обитает около 100 видов этих землероек, большинство из которых неспециалист не сможет отличить друг от друга.

Новости о животных

В одну из ноябрьских ночей 1888 года десятки тысяч овец в Великобритании внезапно пришли в состояние паники и массово бросились бежать, охватив территорию площадью около 518 квадратных километров в графстве Оксфордшир.

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