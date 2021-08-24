Также в зале присутствуют народные депутаты нынешнего и прошлых созывов.

В торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-летия Независимости Украины принимает участие президент Владимир Зеленский, бывшие президенты и главы ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, нет в зале экс-президента Виктора Януковича и Леонида Кравчука, который недавно перенес серьезную операцию.

Также на заседании присутствуют члены Кабинета министров. В так называемой судейской ложе рядом сидят Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Кроме того, в зале присутствуют дипломаты и руководство парламентов ряда стран, а также церковные деятели.

В начале заседания победители детского конкурса "Независимость моей страны" внесли в сессионный зал украинский флаг.

Зеленский во время своей речи на торжественном заседании Верховной Рады по случаю Дня Независимости заявил, что внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона, по которому День украинской государственности будет выходным.

Сегодня Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. В связи годовщиной Независимости по всей стране состоятся торжественные мероприятия.

В Киеве состоялся парад войск, во время которого провели артиллерийский салют с острова Труханов. В это время в Одессе состоялось торжественное прохождение боевых кораблей и пролет авиации, показ военной техники.

Праздничные мероприятия в столице в ночь с 24 на 25 августа на два часа будет продлена работа столичного метрополитена и ряда мар

Авторы: Надя Пришляк, Антонина Доломанжи