В видеообращении полярники отметили, что несмотря на очарованность красотой и величием Антарктиды, их сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев.

Зимовщики со станции "Академик Вернадский", которые сейчас работают за 15 тыс. км от дома, поздравили Украину с Днем Независимости.

В видеообращении участники 26-й УАЭ отметили, что несмотря на очарованность красотой и величием Антарктиды, их сердца бьются в унисон с сердцами всех украинцев. "И хоть никуда не деться от суму по домам и родным, они счастливы представлять на ледяном континенте интересы государства и делать все возможное для развития украинской науки", - говорится в сообщении.

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"Мы поздравляем Украину с юбилеем, желаем ей развития, побед и процветания. Верим в ее успех так же, как верим в успех нашей миссии в Антарктиде", – подчеркнули полярники.

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Автор: Ирина Погорелая