Для окончательного принятия необходимо будет 300 голосов.

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект "О большом Государственном Гербе Украины" (регистрационный номер 5712), который был внесен президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщается на сайте ВР.

За поддержку проголосовали 257 народных депутатов Украины. Не голосовали: фракция "ОПЗЖ" в полном составе, "Європейська солідарність" и "Голос". В частности, "за" проголосовали 213 депутатов из фракции "СН", 13 - из "Батьківщини", 9 - группа "За майбутнє", 16 - группа "Довіра", 6 - нефракционных.

Согласно Конституции Украины, при окончательном одобрении данного закона необходимо будет собрать минимум 300 голосов.

Как выглядит Государственный Герб Украины

Законопроект определяет, что государственный Герб является государственным символом Украины, главным элементом которого является знак княжеского государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины), то есть трезубец золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите с закругленными нижними боковыми углами с золотой каймой.

Над щитом – изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотого шатра в виде растительного орнамента.

Щит держат: с левой стороны – лев (герб Галицко-Волынского княжества), с правого – воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Под щитом – лента из двух равновеликих горизонтальных полос синего и желтого цветов, под лентой – две золотые колосья пшеницы, переплетенные гроздью калины пурпурного цвета со стилизованными листьями пурпурно-золотого цвета. Изображения льва и воина-казака выполнены золотым цветом с элементами пурпурного.

Читайте также"Украина нас объединяет": полная речь Зеленского на День НезависимостиОпределяется, что большой герб обязательно воспроизводится на: официальных символах президента Украины; большой государственной печати Украины; печатях президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда; фасаде здания резиденции президента Украины в столице Украины – городе Киеве; фасадах зданий Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, Конституционного Суда Украины, Верховного Суда; в зале заседаний Верховной Рады Украины; денежных знаках Украины по решению Национального банка Украины.

Законопроектом запрещается воспроизведение изображение большого герба в символике политических партий, общественных объединений, профессиональных союзов и их объединений, юридических и физических лиц, а также использование или имитации изображения его в рекламе, кроме социальной рекламы по защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в перевернутом виде или в другой способ, выражающий надругательство и пренебрежение к нему. Также запрещается размещение на изображении герба надписей или изображений независимо от способов их нанесения и содержания.

Читайте такжеЕлена Зеленская поздравила Украину с Днем Независимости патриотичным видеоТакже предполагается, что большой герб не относится к объектам авторского права.

В законопроекте отмечается, что за публичное надругательство над большим гербом, а также нарушение требований по использованию большого Государственного Герба Украины лица несут ответственность, установленную законом.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

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Автор: Надя Пришляк