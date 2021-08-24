"Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия", - подписала ролик жена президента.

В День Независимости Украины первая леди страны Елена Зеленская поздравила украинцев с праздником роликом с прекрасными природными и городскими пейзажами.

Видео жена президента опубликовала на своей странице в Instagram.

"Любимая Украина, я рада поздравить тебя с 30-й годовщиной независимости. Ты — полна вдохновения, большая и разнообразная, а для меня лично — всегда лучшая. Ты, моя родная земля, даешь нам силы идти только вперед и преодолевать трудные препятствия. С праздником всех нас!", — написала Елена Зеленская.

Читайте такжеНа празднование Дня независимости перекроют центр Киева: перечень улиц (карта)В этот день она и президент Владимир Зеленский приняли участие в молебне "Благословение Украина". Мероприятие проходило во дворе Национального заповедника "София Киевская".

После этого они прибыли на Майдан Независимости для участия в торжественном военном параде. Во время своей речи перед парадом президент подписал указ о праздновании 28 июля Дня украинской государственности.

Автор: Станислав Кожемякин