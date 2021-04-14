В течение 2017-2019 годов Новак получил от подозреваемого $575 тысяч и 70 тыс. евро в качестве "абонентской платы" за "лояльность" к его компаниям.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили о разоблачении украинца, которого подозревают в предоставлении взятки экс-главе "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Как сообщает пресс-служба САП, международная следственная группа собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о предоставлении гражданином Украины взятку в 575 тыс. долларов и 70 тыс. евро экс-руководителю "Укравтодора".

Уточняется, что изобличенный гражданин является конечным бенефициарным владельцем группы компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере дорожного хозяйства на территории Украины.

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По информации пресс-службы Национального антикоррупционного бюро, подозреваемый в течение 2017-2019 годов лично и через подконтрольных ему лиц систематически предоставлял неправомерную выгоду как "абонентскую плату" руководству "Укравтодора" в обмен на "лояльность" к его компаниям.

За указанные средства бывший руководитель "Укравтодора" обеспечивал содействие соответствующей компании в продолжении осуществления оплаты по договору о выполнении дорожных работ, обеспечивал отсрочку сдачи работ по такому соглашению, а также предотвращал его досрочное расторжение.

Гражданин уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

"Одновременно выполнено поручение Окружной прокуратуры Варшавы и вручены соответствующие процессуальные документы по поводу привлечения к уголовной ответственности указанного лица и по законодательству Польши", - добавили в САП.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет об Александре Тисленко, который является владельцем компании "Альтком".

Дело Новака: детали

В сентябре 2019 года Кабинет министров уволил Новака с должности главы "Укравтодора". Он возглавлял компанию в течение трех лет.

По данным следствия, используя служебное положение в Украине, экс-чиновник высказывал просьбу о получении неправомерной выгоды, однако сам факт ее получения происходил на территории Польши. Сейчас по делу уведомлены о подозрении 6 лиц.

Для сокрытия преступлений экс-руководитель "Укравтодора" создавал в Польше подконтрольные компании, уставный капитал которых пополняли участники тендерных процедур "Укравтодора", или участники тендеров могли выкупить подконтрольные компании за суммы, которые в сотни раз превышали размер их уставного капитала.

20 июля 2020 года польские правоохранители заявили о задержании в Польше Новака, а также бывшего командира спецподразделения JW GROM Дариуша С. и предпринимателя из Гданьска Яцека П.

В сентябре в Польше задержали еще трех человек, среди них директор польского топливно-энергетического концерна Дариуш К. и бывший член правления энергетических компаний Войцех Т.

Новак находился под стражей, однако 12 апреля 2021 года суд в Варшаве выпустил его под залог.

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Автор: Антонина Доломанжи