В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами.

Из Нидерландов в Украину передали артефакты из четырех музеев Крыма, которые были представлены на выставке "Крым: золото и тайны Черного моря". Об этом сообщил Национальный музей истории Украины.

Музей Алларда Пирсона передал артефакты в Национальный музей истории Украины: именно там они будут храниться до деоккупации Крыма.

В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет. Сейчас специалисты обследуют состояние этих вещей.

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"Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть. Вместе с тем, поскольку коллекция приобрела международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира. Это, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением о возвращении коллекции в воюющую Украину. Они должны обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины", - заявил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

"Скифское золото" - возвращение в Украину

В июне стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки " Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

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