В Минкульте отметили, что возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс.

Министерство культуры и информационной политики Украины и музей Алларда Пирсона - археологический музей Амстердамского университета договорились о возвращении музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины с четырех крымских музейных учреждений, которые с 2014 года экспонировались на выставке "Крым – золотой остров в Черном море" в Нидерландах.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующий документ подписали врио министра культуры Ростислав Карандеев и исполняющий обязанности директора университетской библиотеки Амстердамского университета доктор Фред Вирмен.

В министерстве напомнили, что музейные предметы включают коллекции крымских республиканских учреждений: "Центральный музей Тавриды", "Керченский историко-культурный заповедник", "Бахчисарайский историко-культурный заповедник" и Национальный заповедник "Херсонес Таврический".

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"Возвращение артефактов особого исторического и культурного значения – это знаковый и многогранный процесс. Он объединяет правовые, музейные, дипломатические и логистические аспекты. Мы с нетерпением ждем возвращения коллекций, одна из которых известна как "скифское золото", домой в Украину", – сообщил Карандеев.

Скифское золото - что известно

В июне стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

Речь идет о коллекции из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

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