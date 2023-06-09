Президент подчеркнул, что решение суда относительно экспонатов - это доказательство того, что Нидерланды умеют быть лидерами в защите верховенства права и ценностей цивилизованности.

Президент Владимир Зеленский заверил, что коллекция "скифского золота" вернется в Крым. Он отметил, что это произойдет, когда туда вернется украинский флаг.

"Украинской коллекции. Коллекции, которая хранилась в нашем Крыму, но которая пока не может быть возвращена в Крым по очевидной причине: ее нельзя отдавать оккупанту, грабителю. Конечно, она будет в Крыму, когда в Крыму будет и украинский флаг. Собственно, такую логику подтвердила и высшая судебная инстанция Нидерландов. И это - очередное доказательство того, что нидерландские люди, нидерландское общество и государство действительно умеют быть лидерами в защите верховенства права и ценностей цивилизованности", - отметил глава государства в своем вечернем видеообращении.

Зеленский подчеркнул, что справедливость будет защищена шаг за шагом.

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Возвращение Украине "скифского золота" - что известно

Сегодня, 9 июня, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине.

Справка УНИАН. 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение, согласно которому коллекция "скифского золота" должна быть возвращена Украине, а не в оккупированный Россией Крым. Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

Министерство культуры РФ настаивало на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России.

МИД Королевства Нидерланды подтвердил признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.

Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, закончилось 13 июня 2014 года, после чего, по закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

28 октября 2020 года Апелляционный суд Амстердама удовлетворил ходатайство Украины об отводе судьи в споре Украины и России о "скифском золоте", относительно беспристрастности которого были сомнения.

26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть "скифское золото" Украине. Однако решение было обжаловано в Верховном суде.

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