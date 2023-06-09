Спор по поводу экспонатов наконец подошел к завершению.

Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине.

Об этом сообщает NOS. Золото из музеев Крыма, через которое на протяжении многих лет в Нидерландах продолжалась судебная тяжба, должно быть возвращено в Украину.

В частности, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года.

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С этого момента, когда Верховный суд ратифицировал решение Апелляционного суда, спор об экспонатах наконец подошел к завершению.

Дело о "скифском золоте"

26 октября Апелляционный суд Амстердама принял вердикт, согласно которому экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море", известные как "скифское золото", должны быть возвращены Украине. Однако это решение было обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Предметом спора была коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым. Золотой остров в Черном море".

После оккупации Россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их у Украины.

В Министерстве культуры РФ настаивали на передаче коллекции "скифского золота" в собственность России. Действие контракта, который давал право на временное хранение коллекции музеем Алларда Пирсона, завершилось 13 июня 2014 года, после чего, согласно закону, эти культурные ценности считались незаконно вывезенными из Украины и подлежали возврату.

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