В день прощания с погибшим украинским военным защитники российской церкви решили устроить свою позорную акцию против перехода в ПЦУ.

Обновлено 17:48. Как сообщило впоследствии Суспильне со ссылкой на главу собрания приходского совета церкви Наталию Свистун, 23 июня возгласами "Позор!" толпа встретила ревизионную комиссию, которая должна инвентаризировать имущество прихода.

"Комиссию тогда сопровождали военные. Возмущенные возгласы в их адрес сейчас распространяются соцсетями с некорректными комментариями: вроде бы верующие московского патриархата позорили семью и собратьев погибшего защитника, которого отпевали в храме", - говорится в сообщении.

Изначально сообщалось, что в Хмельницкой области 23 июня прихожане УПЦ МП устроили провокацию в день захоронения погибшего украинского воина.

Сторонников российской церкви не смутило то, что в храме только что состоялась панихида по погибшему, и родственники ехали хоронить военного. Они кричали "Позор" родственникам павшего героя. Соответствующее видео, на котором зафиксирован позорный поступок сторонников московской церкви опубликовал блогер, участник боевых действий Александр "Гром" Грамарчук.

"Это какой-то сюр... В Красилове (Хмельницкая область) прихожане РПЦ кричали "Позор!" военным и родственникам погибшего Героя, которые выходили из храма после панихиды по погибшему, которую проводила ПЦУ", - написал он.

Одержимые российской церковью лица, устроившие провокацию на похоронах украинского военного, не хотят, чтобы Свято-Воскресенский храм переходил в Православную Церковь Украины. На видео видно и слышно, что после того, как родственники и побратимы воина прошли по "коридору", созданному прихожанами УПЦ МП под возгласы "Позор", они начали скандировать: "Мы не хотим в ПЦУ".

Свято-Воскресенский храм завершил оформление документов о переходе из УПЦ МП в ПЦУ еще 30 мая. И 23 июня, в день прощания с военным, защитники церкви Московского патриархата решили устроить свою позорную акцию.

Защитник Украины Иван Кушнирук был пулеметчиком, он вступил в ряды теробороны с первых дней полномасштабного вторжения, а впоследствии защищал страну на Востоке, сообщается на странице Krasylivgram в Facebook. "5 июня во время наступательных действий в районе населенного пункта Северное Донецкой области, перемещаясь между позициями, Иван исчез без вести... Впоследствии мы услышали болезненную весть... Мы знали Ивана как светлого и доброго человека", - говорится в сообщении.

У погибшего героя остались дома мама, дочь, сестра и брат.

Комментируя действия сторонников УПЦ МП в скорбный день, в приходском совете Свято-Воскресенского храма отметили, что имеют официальные документы о переходе в ПЦУ и осудили действия лиц, пришедших на эту акцию.

"Оказывается московиты еще ближе чем мы думали... они ходят по нашим улицам, и действуют путинскими методами. Они кричат "Позор" вслед тем, кто защищает их мир и покой, они называют наших погибших воинов-защитников - "псевдо Героями, которые служат сатанистам", они кричат, что не хотят ПЦУ. Они называют это рейдерством, хотя рейдеры они сами и это подтверждают официальные документы! Наверняка все они хотят так называемого "русского мира"...", - заявили в приходском совете.

Скандалы с УПЦ МП в Украине - что творят российские церковнки

Напомним, ранее УПЦ МП уже вляпывалась в громкий скандал в Хмельницкой области. Так, в апреле в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП в Хмельницком священник и верующие избили военного, который спросил о том, сколько еще людей должно погибнуть, чтобы они перестали посещать российскую церковь. Позже выяснилось, что поп УПЦ Московского патриархата, избивший украинского военного, сбежал из Украины.

После инцидента представители общины провели собрание, на котором проголосовали за перерегистрацию Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) в подчинение Православной церкви Украины. А через несколько дней, 4 апреля, депутаты Хмельницкого областного совета поддержали решение о запрете деятельности УПЦ МП в области.

В Госслужбе по этнополитике рассказали, что переход общин Украинской православной церкви Московского патриархата к Православной церкви Украины происходит динамически. За апрель решение о переходе приняли более 80 общин, а в мае - более 50.

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