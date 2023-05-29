За апрель решение о переходе приняли более 80 общин, а в мае - более 50.

Переход общин Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Православную Церковь Украины происходит не лавинообразно, но динамично.

Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга председатель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Виктор Еленский сообщил, что за последние недели соответствующие собрания проводили более 100 общин.

"За апрель месяц в Православную Церковь Украины из Московского патриархата перешло более 80 общин. По крайней мере, столько было сообщений о собраниях, на которых верующие решили изменить свою подчиненность. И за эти дни мая было более 50 сообщений о таких сборах", - сказал Еленский.

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При этом, по его словам, не во всех этих общинах были внесены соответствующие изменения в уставы. Еленский заметил, что это "процесс, который занимает некоторое время".

"Этот процесс (перехода из УПЦ МП в ПЦУ – УНИАН) происходит, и происходит, по-моему, не лавинообразно, но динамично", – подчеркнул Еленский.

Запрет УПЦ МП - что сообщалось

В конце 2022 года президент Владимир Зеленский сообщил, что СНБО поручил Кабинету министров подготовить законопроект, который бы сделал невозможной деятельность церквей, связанных с Россией, в Украине. Соответствующий закон поступил в парламент в январе.

Поскольку соответствующее решение еще не было принято парламентом, местные власти в нескольких регионах запретили деятельность УПЦ МП самостоятельно.

Многие церкви УПЦ МП приняли решение о переходе в ПЦУ на фоне полномасштабной войны, однако этот процесс так и не стал массовым. В ПЦУ исключают возможность объединения с церквями Московского патриархата.

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