Семья более месяца провела в подвале.

Людям, которые появились в номинированном на "Эмми" документальном фильме "Отдаленный лай собак" о мальчике из Донбасса, удалось спастись из Мариуполя.

Об этом сообщил журналист и ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

"Герои фильма "Отдаленный лай собак" живы и на подконтрольной Украине территории. Два месяца назад я писал о том, что мы потеряли связь с героями нашего фильма – с Олежкой, его бабушкой Александрой Николаевной и всей их семьей. Они не успели выехать из Мариуполя. Больше месяца у нас было с ними связи. Все это время мы искали их, как могли, мы молились, мы ждали худшего. Вдруг несколько недель назад бабушка Олежки сама позвонила", - рассказал он.

Как стало известно, семья более месяца провела в подвале. Им помогли скоординировать свои действия, чтобы приехать на подконтрольную территорию Украины через Польшу.

"Пошли планирование, переговоры, бабушка каждые три дня сама ехала 60 км от дома, чтобы дозвониться до меня и договариваться о плане побега. Далее - поиск перевозчика, и дооолгая, очень долгая дорога через мордор в Польшу. Ночевка в Польше и обратно на родину. Это невероятно. Эти люди невероятны", - эмоционально вспоминает он.

Вас также могут заинтересовать новости: