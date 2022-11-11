Эмоции и скандалы не позволяют найти общий язык всем сторонам конфликта между Госкино и центром Довженко, находящимся в подчинении последнего.

Об этом на своей странице в Фейсбук отметила Анна Мачех, исполнительный директор Украинской киноакадемии: "Ситуация вокруг Довженко центра достигла сверхвысокого эмоционального градуса и вышла за рамки конструктивной".

Госпожа Мачех пояснила, что ее пост - это реакция на заявление самой Украинской киноакадемии, с риторикой которой, она как директор, не согласна – "слишком много эмоций и отсутствие конструктива. Но так работает демократия и правление своим большинством проголосовало "за". Так должна работать и вся сфера, и вся страна, только тогда мы добьемся порядка и сможем полноценно интегрироваться в европейское сообщество".

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Зато сама Анна Мачех предлагает следующий выход из сложившейся ситуации:

- Довженко-Центр имеет допустить временную главу и представителей власти к проверке, и тем самым подтвердить прозрачность и эффективность институты;

- Госкино Украины, в свою очередь, должна пойти на диалог с представителями индустрии и объяснить, в чем заключается реорганизация учреждения, как именно будет храниться архив и что произойдет со зданием ДЦ (очевидно, что публикации в прессе не дают такого понимания сообществе);

- всем тем, кто активно поддерживает Довженко Центр необходимо перестать переходить на личные оскорбления в адрес участников процесса – это повышает градус эмоций и не является конструктивным для поиска выхода из ситуации.

И, к сожалению, отдельные художники и бывшие функционеры Центра Довженко категорически не желают отбросить эмоции и построить диалог.

В частности, экс-директор Центра Иван Козленко, который сейчас находится за рубежом и которому прокуратура не может вручить подозрение в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением, уже обвинил Анну Мачех в "измене".

"Я еще увижу, как ты предательски будешь отрекаться от своих нынешних начальников, так же лицемерно, как ты отреклась от многих партнеров, лишь бы угодить Кудерчук", - написал Козленко в комментарии под заметкой.

Напомним, что 10 ноября Украинская киноакадемия опубликовала собственное заявление, где, в частности, речь идет о следующем: "Общественность возмущена бесконтрольными и откровенно грубыми действиями власть имущих, которые решили самодержавно управлять сферой киноиндустрии, экранной культуры в целом".

В тот же день пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец сообщила о том, что сотрудники прокуратуры, полиции и Службы безопасности Украины проводят обыск в помещении Довженко-Центра на основании постановления следственного судьи.

"Следственные действия происходят на законных основаниях в рамках уголовного производства, которое расследуется по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Пока это вся информация, которую мы можем сообщить на данный момент, учитывая то, что следственные действия продолжаются", – сказала Надежда Максимец.

В пресс-службе СБУ также подтвердили следственные действия и отметили, что одному из бывших должностных лиц Центра готовится сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.