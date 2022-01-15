До февраля это произойдет по всей стране.

Силы территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в приграничных областях Украины уже сегодня должны получить оружие и данные о местах дислокации.

Об этом в пятницу, 14 января, заявил член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский в эфире одного из украинских телеканалов.

"Завтра (15 января, - ред.) во всех приграничных областях Украины бригады уже имеют по тем нормативным указаниям, актам и приказам получить и оружие, и понимать места дислокации. До февраля мы должны во всех областях Украины сделать то же, поэтому процесс идет. Я сегодня разговаривал с командующим Сил территориальной обороны Сухопутных войск Украины, он мне подтвердил, то, что я сейчас говорю", - отметил нардеп.

Читайте такжеВоенным летчикам повысили зарплату: названы цифрыТероборона Украины: что известно

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Национальное сопротивление - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу. Командующий Силами теробороны ВСУ - генерал Юрий Галушкин.

Вас также могут заинтересовать новости: