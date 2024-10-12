Силовики будут еще более жестко реагировать на факты предоставления "липовых" инвалидностей для уклонения от мобилизации.

На этом акцентировали внимание министр здравоохранения Виктор Ляшко и представители СБУ на встрече с председателями МСЭК 11 октября.

Так, только с начала года разоблачены 77 человек, причастных к коррупционным преступлениям в сфере деятельности МСЭК. Кроме того - 7 преступных группировок среди представителей комиссий.

Видео дня

Совместно с правоохранителями уже обработано почти 19 тысяч медико-экспертных дел. Поэтому скоро мы увидим новые задержания и подозрения.

Также важная тема - реформирование МСЭК. Разработан законопроект. Среди ключевых предложений:

проводить экспертизу в кластерных и надкластерных больницах, где на месте есть все необходимые специалисты и возможность проводить дополнительные обследования;

направление на экспертизу будет происходить на основании четких критериев, с подтверждением их через электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ);

введение электронного направления для прохождения экспертизы;

семейный или лечащий врач смогут направлять на экспертизу самостоятельно, без привлечения врачебно-консультативной комиссии;

при принятии решения комиссией и для определения потребностей человека будут учитывать данные, внесенные во время реабилитации, сама комиссия может направлять и на дообследование.

Вас также могут заинтересовать новости: