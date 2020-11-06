В комитете опубликовали полный список выдвинутых на премию произведений.

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко завершил прием документов и произведений на соискание Национальной премии 2021 года.

Об этом сообщается на сайте комитета премии.

Читайте такжеОксана Забужко и Alyona Alyona: определены лауреатки премии Women in Arts 2020При этом в комитете опубликовали полный список номинантов.

Литература

Анищенко Оксана. Книга стихов "Проростай".

Бережко-Каминская Юлия. Книга поэзии "Неотвратимое".

Гургула Игорь. Книга прозы "Проза жизни".

Жежера Виталий. Цикл эссе "Отложенное лето" и авторские колонки последних лет.

Запека Виталий. Антивоенный роман "Цуцик".

Князький Орест. Книга любовной лирики "Тайна высокой воды".

Концевич Владимир. Книга "Всем нам надо с Богом жить, Украину тоже любить, Кобзаря всем помнить, его мудрость чтить".

Короненко-Слабошпицкая Светлана. Книги стихов "Мистерии", "Заказ на белорусский язык".

Лебедева Екатерина. Роман "22: Мистический случай на Вознесенском спуске в Киеве".

Луцишина Оксана. Роман "Иван и Феба".

Лучук Иван. Книга "Антропос и библион: эссе".

Мастерова Валентина. Роман "Себе скажу".

Махно Василий. Роман "Вечный календарь".

Михайлюта Александр. Роман "Падение хв'юрера".

Ненцинский Анатолий. Книга "Голоса и видения".

Нестерчук Мирон. Роман-баллада "Голубая сарна".

Поровский Николай. Повесть "Чтоб в синим небе – Лента Золотая".

Рафеенко Владимир. Роман "Мондегрин (песни о смерти и любви)".

Ремнев Николай. Роман "Не плачь, любимая!".

Стольников Владислав. Книга стихов "Ветры тревоги".

Чипурка (Чепурко) Богдан. Книга стихов "Странность".

Герасимьюк Елена. Книга стихов "Тюремная песня".

Публицистика и журналистика

Асеев Станислав. Книга эссе "В изоляции".

Бебик Валерий (автор и ведущий), Лященко Юрий (генеральный менеджер проекта), Устюжанина Анастасия (режиссер телеканала "Киев"). Публицистический мульти-медиа проект "Украинский Херсонес: античная история Севастополя / Ukrainian Chersonese: anantic history of Sevastopol".

Белозерская-Воронова (Белозерская) Елена. Книга "Дневник нелегального солдата".

Гальченко Сергей. Книга "Остап Вишня. Невеселая жизнь. Документальная биохроника".

Житня Людмила. Книга "Чернобыль глазами женщин".

Кипиани Вахтанг. Книга "Дело Василия Стуса".

Палинский Виктор. Книга эссе о поэтах, прозаиках, художниках "время творить".

Пепа Вадим. Книга "Слово об антском короле Божа".

Романчук Олег. Книга публицистики военного времени "Не бойся. Не изменяй. Не молчи".

Шевченко Владимир. Трилогия об Устиме Кармалюке: "Ой, Кармелюче, по миру ходишь", "Ой родился Кармалюка в селе на Подолье...", "Вейся, вейся, хмель листатый".

Музыкальное искусство

Андрусик Александра (директор агентства), Шимальский Евгений (соучредитель агентства), Сула Екатерина (исполнительный продюсер) - Музыкальное агентство "УХО". Цикл "Архитектура голоса".

Ботвинов Алексей (пианист). Концертная программа "Иоганн Себастьян Бах "Гольдберг-вариации" для фортепиано".

Василевич Юрий (сопрано саксофон, руководитель), Мимрик Михаил (альт саксофон), Москаленко Александр (тенор саксофон), Гданский Сергей (баритон саксофон) - Киевский квартет саксофонистов Национальной филармонии Украины. Аудиальный проект "Украинский саксофон".

Козаренко Александр (пианист). Цикл концертов: "Фортепианная музыка Николая Лысенко в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Анатолия Кос-Анатольского в исполнении Александра Козаренко", "Фортепианная музыка Бориса Лятошинского в исполнении Александра Козаренко".

Курач Юрий (автор программы, генеральный директор-художественный руководитель, главный дирижер Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Г. Майбороды). Концертная программа "Над Днепровской сагой".

Визуальное искусство

Вайсберг Матвей (художник), Живкова Елена (куратор, заместитель по научной работе). Выставка "Матвей Вайсберг в музее Ханенко".

Евсеева Татьяна. Художественный проект "Каменные вышиванки Новой Каховки" (исследование, концептуализация, защита, восстановление и популяризация культурного наследия региона).

Михайлов Борис (художник). Видеопроекция и фотоинсталляция "Испытание смертью".

Семенюк Василий (художник). Графическое оформление книги "Кобзарь", цикл живописно-графических произведений"мой Шевченко".

Федирко Анатолий (художник). Арт-проект "Арт фабрика им.prof. К. Малевича".

Киноискусство

Васянович Валентин (автор сценария, режиссер-постановщик, оператор-постановщик), Одуденко Владлен Владимирович (художник-постановщик). Художественный фильм "Атлантида".

Ворожбит Наталья (режиссер, автор сценария). Фильм "Плохие дороги".

Ильенко Михаил (автор сценария, режиссер), Ризоль Андрей (продюсер), Кришталович Александр (оператор), Адамович Роман (художник), Совет Ильенко Иванна (исполнительница роли Екатерины). Национальный фильм "Толока".

Театральное искусство

Алексеев (Арье) Павел (драматург) Жирков Станислав (режиссер). Спектакль "Слава Героям" Киевского академического театра "Золотые ворота".

Белоус Андрей (режиссер, автор инсценировки (либретто), переводчик), Колесникова Нина (хореограф-постановщик), Бекиров Усеин (композитор), Орлов Борис (художник-постановщик, исполнитель главной роли). Спектакль "Шинель" по одноименной повести Николая Гоголя Киевского национального академического Молодого театра.

Вовкун Василий (режиссер), Небесный Иван (композитор), Ипатьева Анна (художница костюмов). Опера "Лис Микита" Ивана Небесного Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Лавренчук Евгений (режиссер). Опера "LaTraviata" Одесского национального академического театра оперы и балета.

Маслобойщиков Сергей (автор инсценировки, режиссер-постановщик, художник-сценограф), Рудюк Наталья (художник по костюмам), Бегма Александр (композитор). Спектакль "Verba" по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня" Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Трунова Тамара (режиссер-постановщик, соавтор музыкального решения), Гадальщик Наталья (автор пьесы), Черкашина Оксана (исполнительница роли Наташи), Исаенко Андрей (исполнитель роли Стаса), Ходос Валерия (исполнительница роли Юли). Спектакль "Плохие дороги" Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра.

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Автор: Катерина Шварц