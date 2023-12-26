И это важный шаг к признанию песни "Щедрик" важным наследием всего человечества.

Традиции Щедрого вечера включены в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины. Соответствующее решение приняло Министерство культуры и информационной политики (МКИП) Украины.

Как отметил исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев, традиция Щедрого вечера является одним из тех элементов, которые формируют идентичность украинского народа.

"Традиция щедрования жива: она прошла нелегкие испытания в нашей истории и сохранилась благодаря ее носителям, благодаря тем, кто ее популяризировал в разные времена. В то же время у нас есть тысячи примеров, когда национальное культурное наследие вдохновляло художников на создание современных произведений с этническими мотивами. Одним из самых ярких таких проявлений является "Щедрик" Николая Леонтовича", — заметил Ростислав Карандеев.

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По словам исследователя традиций украинской культуры Марины Соботюк, традиции щедрого вечера Украины, происходящие в форме так называемых новогодних обходов, имеют долгую историю, восходящую к дохристианским временам. Она отметила, что эта традиция включает в себя 12 обрядовых блюд, обычаи готовиться к Щедрому вечеру, переодеваться, "водить козу", Маланку, щедровать.

"И здесь важно всемирно известное произведение "Щедрик", - отметила Соботюк.

Сейчас МКИП работает над тем, чтобы украинский "Щедрик" попал в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, который составляет ЮНЕСКО.

"Наша цель - доказать миру, что мелодия "Carol of the Bells" имеет на самом деле чисто украинское "гражданство". Согласно правилам ЮНЕСКО, одно из требований для включения элемента в мировой список - это его включение в Национальный перечень объектов нематериального культурного наследия, поэтому сегодняшнее событие — важный шаг к мировому признанию", — говорит первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Украина уже разработала мировую промо-кампанию, которая будет включать званые вечера за рубежом с известным шеф-поваром Евгением Клопотенко, диджитал-шоу "Щедрый Вечер" с участием певицы Jerry Heil, которую Молодежный совет при МИД определил молодежной амбсадоркой "Щедрика".

"Щедрик" раздается в Украине

"Щедрик" - всемирно известное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века на основе украинских народных щедривок. После того, как в 1936 году популярный американский композитор украинского происхождения Петр Вильговский написал ряд англоязычных текстов для мелодии "Щедрика", англоязычная версия "Carol of the Bells" стала одной из самых популярных рождественских песен в мире и тесно с ним ассоциируется во многих странах мира.

В этом году в Сочельник "Щедрик" раздался на центральной Софиевской площади в Киеве в исполнении украинских пограничников.

В тот же день молдавские пограничники удивили украинских коллег безупречным "Щедриком", выполнив его на пограничном КПП в Одесской области.

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