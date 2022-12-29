В конце декабря сеть шаурмы и донеров Döner Маркет от "Наша Ряба" радует необычным открытием. В городе Ладыжин появился совершенно новый формат–Döner Маркет кафе.

Сеть Döner Маркет уже успела зарекомендовать себя как вкусное и безопасное место, в котором не стремно лакомиться шаурмой! В каждом из заведений сети господствуют три основных принципа: единый вкус, технологичность, безопасность и контроль. Шаурма от Döner Маркет удобная, вкусная, безопасная, мясо, которое добавляют в блюда, исключительно от проверенных поставщиков — это курятина "Наша Ряба" и говядина Skott Smeat.

Новый формат кафе – это шаг к тому, чтобы создать стильный и красивый ритуал потребления шаурмы. Кафе имеет современный дизайн с яркими и необычными элементами, повышенный комфорт пребывания в заведении – больше места и пространства. На теплый период возле кафе запланирована даже летняя терраса.

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Меню Döner Маркет кафе также обновлено. Теперь гостей ждет еще больше видов шаурмы: "Шаурма Вишня Чили" с курицей или телятиной, "Веганская Шаурма" и, конечно, любимая фирменная! А еще креветки в кляре или Донер боул с манговым пюре и даже десерты! Обрадуются также и ценители легких напитков с градусом к шаурме😊 Рай для гурмана стритфуда, ведь каждый найдет что-то по вкусу 😉

Что по ценам?

Традиционная средняя шаурма с курицей обойдется в 90 грн, а с говядиной – в 115 грн. Вишня Чили с курицей – 100 грн, с говядиной – 120 грн. Креветка в кляре обойдется в 165 грн, а любой десерт – 80 грн. Донер с курицей и манговым пюре стоит 110 грн, а также есть выгодные комбо меню – по 179 грн. Разливное пиво обойдется в 40 грн.

Как найти?

Здесь все просто: город Ладижин, ул. Кравчика, 4. Döner Маркет кафе уже работает и ждет гостей.

Кстати, Döner Маркет – крупнейшая сеть шаурмы в Украине. Насчитывает более 100 заведений, недавно новый открылся в Виннице, а в ближайшее время планируются открытия в Винницкой области.