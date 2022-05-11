Генпрокурор считает, что Россия не выдаст Киву, поскольку в Украине ему грозит 15 лет тюрьмы.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова оценила вероятность привлечения Ильи Кивы и Анатолия Шария к ответственности за государственную измену в Украине.

Об этом она сказала в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Мы закончили все дела по Киве и передали в суд, государственная измена самая строгая. Но, поскольку преступление совершено до вступления в силу нового закона, поэтому максимальное наказание - 15 лет. Выдаст ли нам Российская Федерация Киву, такое счастье? Я думаю, что она его оставит себе, но мы будем привлекать его к ответственности", - сказала она.

Что касается Шария, то, по словам Венедиктовой, он находится не под арестом, но в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи.

"Процесс экстрадиций очень долгий всегда. При максимально позитивном процессе - это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сказала генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, Кива выехал из Украины до начала полномасштабного военного вторжения российских войск.

6 марта Киве сообщили о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины, 29 марта ему сообщили о еще одном подозрении – в пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

12 марта в ГБР инициировали объявление Кивы в международный розыск.

15 марта парламент поддержал решение о лишении Кивы статуса народного депутата в связи с поданным им заявлением.

В начале 2021 года СБУ объявила пророссийскому блогеру Анатолию Шарию, который живет в Испании, о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

По данным следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

4 мая Шария задержали в Испании. 5 мая испанские СМИ сообщили, что суд отпустил его под подписку о невыезде.

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