Спикер МВД заявил, что Шаповалов не будет служить в рядах полиции, поскольку «таким там не место».

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция обжалуют решение Харьковского окружного админсуда о восстановлении на службе экс-командира роты «Беркут» Виктора Шаповалова.

Читайте такжеЭкс-"беркутовца" Шаповалова суд восстановил в должности в правоохранительных органахОб этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на странице в Twitter.

«Он не будет служить в рядах полиции - таким там не место», - отметил он.

Суд по делу Шаповалова: детали

Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах экс-«беркутовца» Виктора Шаповалова.

В частности, суд решил, что уволили Шаповалова незаконно. А потому судебным решением отменен приказ о его увольнении от ноября 2015 года. Также в судебном решении сказано, что Шаповалова следует восстановить в должности командира оперативной роты №2 батальона милиции общественной безопасности особого назначения в Харьковской области с момента его увольнения - 6 ноября 2015 года.

Кроме того, суд взыскал в пользу Шаповалова средний заработок за 5 лет «вынужденного прогула» - 11 тыс. 297 грн из расчета 6 грн 10 коп. ежедневно за 1 тыс. 852 рабочих дня.

Также в решении суда сказано, что оно может быть обжаловано в Харьковском апелляционном окружном админсуде в течение месяца.

Однако восстановить Шаповалова в должности и выплатить ему компенсацию МВД должно немедленно.

Экс -"беркутовец" Шаповалов был уволен из правоохранительных органов в конце ноября 2015 года и с тех пор находился под стражей.

В ноябре прошлого года решением Киевского апелляционного суда он был освобожден из-под стражи, однако дело в отношении него находится в суде. Шаповалов обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, которые привели к смерти трех пострадавших, и нанесении телесных повреждений еще более сотне участников Майдана в ходе противостояния их с правоохранителями и «титушками» 18 февраля 2014 года в центре Киева.

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Автор: Тамара Отовская