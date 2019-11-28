"Беркут" – на свободе: в Харькове суд отпустил под домашний арест экс-командира беркутовцев (видео)

Шаповалова арестовали еще 4,5 года назад.

Суд отпустил под домашний арест экс-командира харьковского «Беркута» Виктора Шаповалова.

Читайте такжеПрокуратура обжалует оправдательный приговор экс-«беркутовцу», пытавшему активистов ЕвромайданаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Его обвиняют в превышении служебных полномочий во время противостояний 18 февраля 2014 года.

Шаповалова арестовали еще 4,5 года назад, он активно сдавал своих подельников. Однако, по закону Савченко, срок за решеткой зачли как 9 лет. Максимальное наказание, которое грозило задержанному, составляло 10 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в истязании активистов Евромайдана.