цей матеріал доступний українською

"Беркут" – на свободе: в Харькове суд отпустил под домашний арест экс-командира беркутовцев (видео)

17:25, 28 ноября 2019
Общество
164 0

Читайте такжеПрокуратура обжалует оправдательный приговор экс-«беркутовцу», пытавшему активистов ЕвромайданаОб этом говорится в сюжете ТСН.

Его обвиняют в превышении служебных полномочий во время противостояний 18 февраля 2014 года.

Шаповалова арестовали еще 4,5 года назад, он активно сдавал своих подельников. Однако, по закону Савченко, срок за решеткой зачли как 9 лет. Максимальное наказание, которое грозило задержанному, составляло 10 лет.

Ранее УНИАН сообщал, что суд оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в истязании активистов Евромайдана.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#БЕРКУТ#Евромайданпогода в Харькове