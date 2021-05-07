По словам Михаила Волынца, задолженность по зарплате на госшахтах составляет 2 миллиарда гривень.

Шахтеры со всех государственных шахт Украины намерены 12 мая приехать в Киев на бессрочную акцию протеста с требованием повысить зарплату и погасить задолженность по оплате труда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец во время совещания с новоназначенным министром энергетики Германом Галущенко.

«12 мая шахтеры со всех регионов государственных шахт приедут в Киев. Они собираются приехать на неопределенное время для решения конкретных поставленных вопросов», - сказал он.

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По его словам, основными требованиями горняков являются погашение задолженности по заработной плате, которая составляет 2 млрд грн, повышение заработной платы горнорабочих, а также усовершенствование трудового законодательства.

«Когда 12, 13, 14 мая и дальше шахтеры будут под Офисом президента, возле Кабмина, там вопросы будут стоять очень конкретные: как выживать шахтерским городам и семьям? Шахтеры ставят вопросы по повышению заработной платы», - сказал Волынец.

Глава профсоюза добавил, что шахтерские протесты будут проходить в разных формах, они будут не только в Киеве, но и на региональном уровне. Волынец допустил возможное проведение акций протестов под землей в шахтах.

Что было до этого

3 сентября горняки железорудной шахты «Октябрьская» в Кривом Роге после ночной смены отказались подниматься на поверхность. Они объявили акцию протеста с требованием повысить зарплату, уволить менеджмент, вернуть льготный стаж по спискам 1 и 2, а также прекратить нарушения при аттестации. Забастовка длилась полтора месяца.

В июне 2020 года шахтеры из разных регионов Украины проводили бессрочную акцию протеста, на которой, среди прочего, требовали погашения перед работниками государственных шахт задолженности по выплате зарплаты.

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Автор: Денис Прядко