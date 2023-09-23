Сергея Мула прошлой осенью остановили ночью в Одессе с признаками алкогольного опьянения за рулем незарегистрированного автомобиля.

Главный пограничник Одесской области, генерал-майор Сергей Мул в ноябре 2022 года попался патрульным с признаками алкогольного опьянения за рулем незарегистрированного автомобиля, но ему пока удается избегать ответственности за это, пишет журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

"На видео с бодикамер полицейских, которое оказалось в распоряжении редакции, можно увидеть, как 14 ноября прошлого года главного пограничника Одесщины Мула останавливает полиция почти в два часа ночи после начала комендантского часа в городе Одесса. Полицейские спрашивают, "почему Мул ехал в городе с включенным дальним светом". Мул объясняет, что "был в телефоне". А дальше, когда правоохранители попросили пограничника показать документы, просто взял и попытался вернуть нас во времена каст, когда разных носителей удостоверений нельзя было останавливать. Особенно тех, которые отмечали освобождение Херсона", - отметил журналист.

Судя по видео, предъявить документы на авто и сдать тест на алкоголь чиновник наотрез отказался, активно размахивая всевозможными "корочками". Полицейскому же, который попытался составить протокол, Мул заявил: "Принципиальный? Рискни".

По словам Ткача. далее пограничник применил "полный набор злоупотреблений": "От звонков к кому-то "поговорите с ними" до "военного с автоматом и в маске", который приехал забирать Мула из полицейских "тисков".

В итоге оба обстоятельства - и признаки алкогольного опьянения, и управление незарегистрированным автомобилем - в суде "умножили на ноль", добавил Ткач.

"Ноль ответственности для генерал-майора Мула. Потому что, видите ли, он почти в пять утра того же дня, оказывается, поехал сдавать кровь и мочу, а "новоявленные обстоятельства", которые суд, конечно, засекретил, позволили избежать ответственности за номерные знаки "прикрытия", - указал журналист.

Как отметил Ткач, на прямой же вопрос журналистов о его общении с полицейскими, Мул ответил уже почти традиционным для таких случаев: "а почему вы не на фронте?".

Напомним, генерал-майор Сергей Мул "прославился" на всю страну в январе текущего года в рамках скандала с его подчиненной - пресс-офицером Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины Иванной Плантовской, которая во время полномасштабного вторжения поехала в Париж встреччать Новый год и хвасталась в соцсетях кадрами с отдыха.

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