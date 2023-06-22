Выяснилось, что Зименковский провозглашен "Человеком тысячелетия" и "Человеком года".

Сексистский скандал с ректором Львовского медуниверситета имени Даниила Галицкого Борисом Зименковским получил продолжение. Выяснилось, что у ректора есть фейковые титулы.

Как сообщила в Facebook депутат Инна Совсун, в Википедии Бориса Зименковского называют "человеком тысячелетия", провозглашенным международным Кембриджским биографическим центром и "Человеком года" по версии Биографического института США.

Впрочем, эти титулы скорее фейковые, чем настоящие. Совсун напомнила, что международный биографический центр торгует как вымышленными биографиями, так и фантастическими титулами и сертификатами. Британская правительственная организация защиты прав потребителей называет издание "мошенническим" и "кичевым".

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В то же время Американский биографический институт - частная организация в США, которая специализируется на присвоении от собственного имени тщеславным людям разного рода званий, наград, а также публикации в собственных специальных изданиях с престижными названиями их биографий.

Нардеп также возмутилась, что на скандальном распределении студентов присутствовала Мария Бомко - главная специалистка отдела по координации медицинских кадров Министерства здравоохранения.

"Хамство, жирные шутки в адрес девушек, сексизм, нарушение принципа недискриминационного, равного отношения, очевидно, ее никак не смутили. Как и то, что "на заседании на распределении мест на интернатуру деканат позволял себе повышать голос, унижать и выключать микрофоны при попытке задать вопросы членам комиссии, искажали и насмехались над фамилиями. Это создает негативную атмосферу и приводит к нарушению студенческих прав и достоинства". Это все - мне рассказали студенты", - отметила Совсун.

Она отметила, что Зименковский должен уйти в отставку. Обращение в Минздрав с призывом отреагировать на это Совсун уже отправила.

Скандал во Львовском медуниверситете

Как сообщал УНИАН, во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого состоялось распределение выпускников на интернатуру. Во время распределения 83-летний ректор университета Борис Зименковский делал комментарии, которые возмутили студентов. Одна из студенток опубликовала запись с комментариями ректора в соцсетях. Тогда ситация получила огласку.

Ректор, в частности, высмеивал фамилию одной из студенток. А о девушке, которая выбрала быть хирургом, сказал: "Женщина, а хочет резать! Грустное. Я бы такой знать не хотел".

На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения. там заявили, что "ситуация, сложившаяся во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого – недопустима". Перед студентами извинились и пообещали, что специальная комиссия Минздрава разберется в ситуации.

Впоследствии Борис Зименковский оправдался за оскорбления студенток. Ректор заявил, что просто шутил и не имел целью оскорбить студентов. Ректор также подчеркивает, что эти шутки были не для широкой аудитории.

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