Министерство здравоохранения извинилось перед студентам, ставших участниками "этой позорной ситуации".

Накануне во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого разгорелся сексистский скандал - ректор Борис Зименковский оскорблял и неуместно шутил со студентами и студентками.

В Министерстве здравоохранения отреагировали, заявив, что "ситуация, сложившаяся во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого – недопустима".

Там отметили, что Минздрав осуждает любые проявления сексизма и предвзятого отношения к студентам. Также сообщили, что создана комиссия, которая должна разобраться в ситуации.

Видео дня

"За это каждый, кто был причастен к этой позорной ситуации, понесет ответственность. Сейчас при Минздраве уже создана комиссия для предоставления оценки ситуации, сложившейся во Львовском национальном медуниверситете им. Данила Галицкого во время распределения студентов в интернатуру. В ее состав войдут представители руководства Минздрава и соответствующих департаментов. Комиссия проанализирует ситуацию и даст подробную оценку действиям ректора и членам приемной комиссии", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время конфликтной ситуации через видеосвязь присутствовал представитель Минздрава, но он не отреагировал должным образом, и его бездействие также станет предметом расследования.

Отдельно Министерство Здравоохранения извинилось перед студентами, ставших участниками "этой позорной ситуации".

Скандал во Львовском медуниверситете

Накануне во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого состоялось распределение выпускников на интернатуру. От этого процесса зависит будущее студентов - в это время после 6 лет обучения определяется их специальность.

Во время распределения 83-летний ректор университета Борис Зименковский высмеивал фамилию студентки, решившей работать с детьми, а студентке, решившей стать хирургом, сказал: "Женщина, а хочет резать! Грустное. Я бы такой знать не хотел".

Одна из студенок вуза поделила в соцсетях видео с возмутительным поведением ректора, после чего ситуация получила огласку.

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