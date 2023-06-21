Ректор убеждает, что его комментарии не должны были слышать студенты.

Львовский национальный медицинский университете имени Данила Галицкого оказался в центре скандала - в Сеть попала запись, на которой ректор Борис Зименковский делает сексистские комментарии и оскорбляет студентов и студенток.

В комментарии "УП Життя" Зименковский заявил, что просто шутил и хотел оскорбить студентов. Ректор также подчеркивает, что эти шутки были не для широкой аудитории.

"Я никому из студентов ничего плохого не сказал. Я пошутил. Студенты моих слов не слышали. У меня сидел справа проректор, и я тихонько ей говорил. Однако рядом был мощный микрофон и выхватил", – говорит Зименковский.

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Он также объяснил свою позицию, подчеркнув, что, по его мнению, в медицинском деле есть роли, которые женщинам подходят меньше, чем мужчинам.

"Все же хирургия – агрессивная часть медицины. И не такая простая. Я соглашаюсь, что женщина может все, как и мужчина. Но по моему мнению в медицине есть более женские профессии. Например, кому нравится женский бокс? Впрочем, если кто-то принял мои слова на свой счет, я извиняюсь", – отметил ректор.

Скандал во Львовском медуниверситете

На этой неделе во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого состоялось распределение выпускников на интернатуру. Во время распределения 83-летний ректор университета Борис Зименковский делал комментарии, которые возмутили студентов. Одна из студенток опубликовала запись с комментариями ректора в соцсетях. Тогда ситация получила огласку.

Ректор, в частности, высмеивал фамилию одной из студенток. А о девушке, которая выбрала быть хирургом, сказал: "Женщина, а хочет резать! Грустно. Я бы такой знать не хотел".

На ситуацию отреагировали в Министерстве здравоохранения. Там заявили, что "ситуация, сложившаяся во Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого – недопустима". Перед студентами извинились и пообещали, что специальная комиссия Минздрава разберется в ситуации.

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