Отмечается, что целью учений является повышение уровня взаимосовместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.

В Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинского-американских учений Sea Breeze-2021, которые состоятся летом 2021 года. Они пройдут на Черном море в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Как сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook, во время конференции был согласован состав участников, обсуждены последовательное и качественное планирование сплоченного учения Военно-Морских Сил ВСУ, Нацгвардии Украины, других военных ведомств, а также 29 стран-членов НАТО и партнеров.

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"В конференции, вместе с Украиной, приняли участие 16 государств-участников и партнеров Североатлантического альянса. Кроме Военно-Морских Сил ВС Украины к планированию присоединились представители почти всех видов, родов Вооруженных Сил и силовых структур Украины", – говорится в сообщении ВМС ВСУ.

"В течение четырех дней представители стран-участниц обсудили и окончательно согласовали вопросы по организации учений, среди которых работа многонационального штаба, определение и постановка задач силам, которые будут привлекаться, порядок взаимодействия компонентов, всестороннее обеспечение и т.д.", – добавили военные.

Отмечается, что целью учений является повышение уровня совместимости вооруженных подразделений Украины и США и государств-партнеров НАТО.

Отмечается, что в этом году в заключительной конференции впервые приняли участие представители таких стран как Сенегал и Тунис. В общем, планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компоненте и более 1400 военнослужащих подразделений различных стран в сухопутном компоненте.

"Нынешние учения "Си-Бриз" объединяют рекордное количество стран-участниц, а именно 27 стран, которые будут участвовать непосредственно с привлечением подразделений, кораблей, самолетов и соответствующим офицерским составом. Так, с учетом "наблюдателей", на учениях "Си Бриз 2021" планируется до 35 стран", – сообщили в ВМС.

"Sea Breeze" – это многонациональные военные учения, которые проводятся на территории Украины начиная с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Минобороны США и Минобороны Украины от 1993 года. Организаторами учений выступают Украина и США.

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Автор: Виктория Гордиенко