Обыски проходят у священнослужителя, который координировал акции протеста во время возвращения имущества Лавры государству.

Служба безопасности Украины проводит обыски у одного из священнослужителей в Киево-Печерской Лавре.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Служба безопасности пришла к священнослужителю, который координировал постановочные акции протеста во время возвращения имущества Лавры государству", - сообщили источники.

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В то же время детали появятся чуть позже.

Киево-Печерская Лавра в центре внимания - последние новости

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2022 года Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

10 марта 2023 года Свято-Успенский монастырь УПЦ (Московский патриархат) предупредили о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта того года. Однако представители УПЦ (МП) не желали покидать лавру и заявляли, что не видели оснований для выселения.

В частности, на территории монастыря происходило препятствование работе комиссии по приемке-передаче госимущества Киево-Печерской лавры.

Попытки выселить из Лавры представителей Московского патриархата продолжались весь прошлый год. Представители УПЦ МП забаррикадировались в нескольких корпусах Лавры.

В августе 2023 года Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора безвозмездного пользования помещением нижней Лавиры, который заключили Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) УПЦ МП и Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра".

К декабрю большинство зданий все же удалось освободить, однако некоторые из них до сих пор находятся под контролем представителей УПЦ (МП) несмотря на решение суда о выселении.

В апреле 2023 года "Украинская правда" обнародовала расследование, согласно которому, митрополит УПЦ МП Онуфрий (Орест Березовский) и еще более 20 священнослужителей УПЦ Московского патриархата имеют российское гражданство. В частности, кроме паспортов РФ, они имеют и российские загранпаспорта.

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