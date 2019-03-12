"Сан-Хосе" выиграл в пятый раз подряд и вернул себе лидерство в Западной конференции НХЛ

Шаркс обыграли Миннесоту Уайлд в гостях со счетом 0:3.

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге "Сан-Хосе" (42-19-8) выиграл в пятый раз подряд и вернулся на первое место Западной конференции, опередив "Калгари".

Мартин Джонс сделал 24 сэйва, оформив третий шат-аут в сезоне, по голу забили Баркли Гудроу, Томаш Хертл и Логан Кутюр. Последний реализовал штрафной бросок, сообщает официальный сайт лиги.

"Миннесота" (33-29-8) потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах, но осталась на месте второй "уайлд-кард" Западной конференции в плей-офф, потому что конкуренты "Колорадо" и "Аризона" в понедельник также очков не набрали.

"Борьба сейчас настолько упорная, что мы должны очень четко понимать, насколько важна каждая игра", - сказал вратарь "Уайлд" Деван Дубник.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

11 марта.

Торонто – Тампа-Бэй – 2:6 (0:2, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 10 Джонсон (Кучеров, Макдона), 0:2 – 18 Чирелли (Киллорн, Сергачев), 0:3 – 24 Палат (Рутта, Коберн), 0:4 – 24 Джонсон (Макдона, Пойнт), 1:4 – 31 Мэттьюс (Зайцев, Юнссон), 1:5 – 38 Пакетт (Гурде, Хедман), 1:6 – 45 Пакетт (Рутта, Гурде), 2:6 – 59 Браун (Кадри, Марло)

Айлендерс – Коламбус – 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 6 Пулок (Пелек, Клаттербак), 2:0 – 58 Ли (Филппула)

Филадельфия – Оттава – 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Тирни (Балцерс, Харпур), 1:1 – 22 Линдблум (Гостисбеер, Кутюрье), 2:1 – 26 Раффль (Патрик), 3:1 – 39 Лоутон (Раффль, Конекны), 3:2 – 57 Хлапик (Шабо, Смит)

Миннесота – Сан-Хосе – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 34 Гудроу (Хеед, Влэшик), 0:2 – 44 Гертл (Нюквист, Майер), 0:3 – 50 Кутюр ()

Чикаго – Аризона – 7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Паник (Дворак), 1:1 – 6 Перлини (Дебринкат, Сибрук), 2:1 – 8 Саад (Густафссон, Тэйвс), 3:1 – 23 Перлини (Кагун, Строум), 4:1 – 26 Куниц (Крюгер, Кемпф), 5:1 – 28 Кэйн (Кагун, Анисимов), 6:1 – 34 Тэйвс (), 7:1 – 59 Перлини (Мерфи, Дебринкат)

Колорадо – Каролина – 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 30 Хэмилтон (Свечников, Уильямс), 0:2 – 47 Свечников (Фолк, Терявяйнен), 0:3 – 57 Свечников (Песке, Терявяйнен)

Эдмонтон – Рейнджерс – 3:2 (2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Макдэвид (Драйзайтль, Чейссон), 2:0 – 8 Беннинг (Кэссиан, Драйзайтль), 2:1 – 31 Лемье (Шаттенкирк), 2:2 – 41 Хауден (Лемье), 3:2 – 60 Драйзайтль (Нерс, Макдэвид)