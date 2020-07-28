Канада призвала показать расшифровку "черных ящиков" сбитого МАУ

20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж. Позже эксперты подтвердили незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

Министерство иностранных дел Канады поздравило завершение расшифровки французскими экспертами «черных ящиков» сбитого над Тегераном самолета МАУ и просит обнародовать полученную информацию.

Об этом в Twitter сообщил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань.

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«Канада благодарит французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (ВЕА) за завершение анализа "черных ящиков" самолета рейса PS752. Этим анализом теперь следует должным образом поделиться с международным сообществом, чтобы удостовериться в полном, достоверном и прозрачном расследовании безопасности полетов», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. 8 января в Иране разбился самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана Рухани признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

Страны - участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать "черные ящики" со сбитого самолета МАУ и не будет расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

9 июня стало известно, что в Иране по делу о сбитии самолета "Международных авиалиний Украины" обвиняемыми проходят шесть человек.

20 июля "черные ящики" самолета МАУ были доставлены в Париж. Позже эксперты подтвердили незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

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