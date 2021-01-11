Девочка, которую недавно определили в интернат, пошла искать свою мать.

В Одессе на улице обнаружили 4-летнюю девочку, сбежавшую из интерната без верхней одежды.

Как сообщили журналистам в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, 11 января примерно в 07:00 инспекторы получили информацию о том, что на улице находится раздетый малолетний ребенок.

«Люди сообщили, что на улице находится маленькая девочка, которая в одиночестве блуждает по городу без верхней одежды. Прибыв на место, патрульные забрали ребенка в служебный автомобиль, чтобы согреть и покормить», - рассказали в управлении.

Как выяснилось, этот 4-летний ребенок недавно попал в интернат, и, по словам его сотрудников, еще не привык к новому месту пребывания.

В управлении добавили, что девочка все время спрашивала о своей матери, которую она отправилась искать.

Ребенка доставили в детское учреждение, где ее уже разыскивали.

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Автор: Лариса Козовая