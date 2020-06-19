Известный одесский ресторатор Савва Либкин в прямом эфире приготовит шашлык из говяжьей вырезки (видео)

По окончанию эфира, гости смогут заказать блюдо.

Завтра, 20 июня, известный одесский ресторатор Савва Либкин расскажет и покажет, как приготовить шашлык из говяжьей вырезки.

Прямой эфир начнется в 11:30 на личной странице Саввы в Facebook.

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УНИАН, являясь информационным партнером, будет транслировать процесс приготовления в прямом эфире.

«Все дело в сеточке!», - говорит Савва и обещает завтра продемонстрировать, что он имеет в виду.

Во время трансляции ресторатор ответит на вопросы, которые зрители зададут в комментариях. Эфир будет проходить в одесском ресторане «Дача».

По окончанию, гости смогут заказать блюдо.

Напомним, как сообщал УНИАН, на прошлых выходных Савва Либкин поделился собственным рецептом зеленого борща.

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