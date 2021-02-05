Замминистра культуры и информационной политики Тарас Шевченко прогнозирует, что YouTube-каналы будут закрыты, так как подобная практика у крупных интернет-площадок уже есть.

Украина обратилась к компаниям Google и YouTube с просьбой закрыть YouTube-каналы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.

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Он прогнозирует, что YouTube-каналы будут закрыты, так как подобная практика у крупных интернет-площадок уже есть.

"В большинстве случаев крупные компании положительно реагируют на запросы, когда государство апеллирует вопросами национальной безопасности. И положительно рассматривают эти обращения, поэтому мы верим, что наше обращение также будет рассмотрено положительно", - сказал заместитель министра культуры и информполитики.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Вместе с тем телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила о подтвержденном финансировании телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина", на которые были наложены санкции в связи с решением СНБО, со стороны Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" является юридически мотивированным и было принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для него. По словам главы государства, все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

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Автор: Денис Прядко